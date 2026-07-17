"Quizás haya más que contar al respecto" - El director de Assassin's Creed Black Flag Resynced afirma que el equipo tiene ideas para contenido descargable

Richard Knight, director de Assassin's Creed Black Flag Resynced, afirma que el equipo tiene «ideas para DLC»

Explica que, por ahora, el equipo se está enfocando en el juego principal y que no sabe si el DLC «Freedom Cry» tendrá una nueva versión

Knight también reveló que el modo «New Game Plus» está en desarrollo

Richard Knight, director del juego *Assassin's Creed Black Flag Resynced*, ha revelado que los miembros del equipo de desarrollo tienen ideas para contenido descargable (DLC), pero no está seguro de si la expansión *Freedom Cry* tendrá una nueva versión.

En una entrevista con el YouTuber JorRaptor, se le preguntó a Knight si el equipo está explorando activamente contenido adicional posterior al lanzamiento, como una nueva versión del DLC «Freedom Cry», que se desarrolla 15 años después del juego principal y está protagonizado por Adéwalé, amigo y intendente de Edward Kenway.

Si bien Knight reconoció que el DLC, que ya tiene 13 años, es muy querido no solo por los fans sino también por el equipo, los planes para el futuro del juego son inciertos. Explicó que, por ahora, se están enfocando en actualizar el juego base, pero reveló que los miembros del equipo sí tienen «ideas para DLC».

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«La acogida ha sido increíble, pero aún es muy pronto», dijo Knight. «Sé que algunas personas del equipo tienen ideas para DLC. Tenemos que equilibrarlas con nuestro futuro y luego actualizar el juego principal».

«Pero más allá de eso, solo quiero decir que nuestro enfoque con el remake de Black Flag siempre ha sido Edward», agregó. «Él es, en cierto modo, el corazón y el alma del juego original, así que, ya sabes, tal vez haya más que contar ahí también».

El director no pudo dar más detalles sobre los planes ni sobre un posible DLC, solo que el equipo está muy ocupado en este momento.

En la misma entrevista, Knight también confirmó que se está trabajando en el modo New Game Plus, pero no pudo dar una fecha de lanzamiento.

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«Esto es lo único que puedo decir: sí, estamos trabajando en eso en este momento», le dijo Knight a JorRaptor.

«Claro que sí. Es una de las primeras cosas. En parte porque Shadows ya ha desarrollado su versión, así que para nosotros se considera una función de bajo riesgo. Todavía estamos trabajando en ello, así que no puedo prometer una fecha exacta ni nada por el estilo, pero definitivamente estamos trabajando en esto. Es algo que surge de manera natural».

Cuando se le preguntó si el modo New Game Plus de Shadows le facilitaba al equipo de Black Flag Resynced agregar la función al juego, bromeó diciendo que Simon Lemay-Comtois, director asociado de juego de Shadows, «hizo el trabajo duro» de introducirla en primer lugar, y que eso le da al equipo de Black Flag Resynced «algo en qué basarse».

«Tenemos diferentes retos en cuanto a cómo funciona eso», dijo. «No podemos saltar directamente al escondite, necesariamente. Pero lo estamos analizando».

Sobre la posibilidad de que el juego cuente con recompensas adicionales para New Game Plus, como en Shadows, Knight sugirió que el juego aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero «si dependiera de mí, sí».

«Todavía hay discusiones de producción sobre qué podemos hacer y cuánto tiempo lleva», dijo. «Cada objeto que creamos necesita un modelo. A veces requiere simulación de tela. Todo tipo de cosas».

En cuanto a la fecha de lanzamiento de este modo, agregó: «De verdad que no puedo prometer nada; solo diré que está en lo más alto de la lista de prioridades. Hay muchas cosas. Algunas son más difíciles que otras, pero es algo que definitivamente queremos lograr».

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ya está disponible para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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