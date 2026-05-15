Se han filtrado en Internet dos nuevos controles de Xbox: un Xbox Elite Series 3 con batería extraíble y un control con forma de nube de aspecto peculiar

Al parecer, se han filtrado en Internet la Xbox Elite Series 3 y un nuevo control para juegos en la nube

El modelo para juegos en la nube parece ser mucho más pequeño y compacto que otros controles

La Elite Series 3 cuenta con una batería recargable más pequeña y dos nuevos botones de desplazamiento

Al parecer, se han filtrado en Internet los diseños de dos controles de Xbox, lo que nos permite echar un primer vistazo a la nueva Xbox Elite Series 3 de Microsoft y a un control para juegos en la nube.

El control para juegos en la nube, aún sin anunciar, fue el primero en filtrarse y fue descubierto por Tecnoblog (vía The Verge), que publicó una serie de imágenes en las que se muestra un mando más pequeño y de aspecto bastante peculiar.

Tanto el modelo blanco como el negro son planos y de forma rectangular, con dos agarres para los pulgares, un botón de emparejamiento y los botones estándar de Xbox; sin embargo, los gatillos y los botones superiores parecen estar integrados en la base, a diferencia de un controlador Xbox normal.

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También cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.3 y un puerto USB-C, y ambos modelos incluirán su propia batería recargable de 500 mAh.

LEAKED | Microsoft's new Xbox Cloud Gaming controller just leaked from a Brazilian regulator.Features:• 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi• Rechargeable 500mAh battery• Bluetooth 5.3• USB-C• Bumpers• Triggers• D-Pad• Pairing buttonvia: Techobloghttps://t.co/Jh7HMhXP08 pic.twitter.com/8196Dwu7nGMay 14, 2026

El diseño del control Xbox Elite Series 3 se dio a conocer poco después, de nuevo gracias a Tecnoblog. El modelo negro presenta un aspecto ligeramente diferente al de su predecesor, el Elite Series 2, e incluye un D-Pad intercambiable, paletas y dos nuevas ruedas de desplazamiento en la parte inferior cuya función aún se desconoce.

La Elite Series 3 también parece contar con un nuevo botón de emparejamiento que cambia entre los modos local y en la nube, así como una batería recargable y extraíble (1.528 mAh) que, según se informa, es mucho más pequeña que la de la Elite Series 2 (2.050 mAh).

Las filtraciones llegan justo un mes antes del Xbox Gaming Showcase, donde normalmente se anuncian los periféricos de Xbox junto con el nuevo software.

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No está claro si ese es el plan, así que tendremos que esperar y ver, pero los rumores de principios de este año sugerían que, según se informa, Microsoft lanzará nuevo hardware de Xbox este año, incluyendo mandos inalámbricos Xbox de próxima generación.

El informe afirmaba que ambos admitirán conectividad directa a WiFi y eliminarán la latencia de Bluetooth en escenarios de juegos en la nube, lo que parece coincidir con el nuevo botón de emparejamiento del Elite 3.

El Elite Series 2 se lanzó en 2023 como sucesor del control inalámbrico Xbox Elite y era mucho más caro que su predecesor, con un precio de 159,99 £ / 179,99$.