Saros llega a PlayStation 5 con acción, misterio y horror cósmico

¡La espera finalmente terminó! Saros, el nuevo juego de acción cinemática para un jugador desarrollado por Housemarque, ya está disponible. Así que si tienes un PlayStation 5 o PS5 Pro no pierdas más tiempo y corre a disfrutar de este título.

Ambientado en el planeta Carcosa, Saros sigue la historia de Arjun Devraj, un agente de Soltari enviado a investigar la desaparición de una colonia extraplanetaria bajo un eclipse permanente. A lo largo de la aventura, los jugadores explorarán un mundo cambiante marcado por el misterio, la ciencia ficción y elementos de horror cósmico, mientras descubren qué ocurrió con quienes desaparecieron en el planeta.

Con un enfoque centrado en la exploración, la supervivencia y el descubrimiento progresivo de Carcosa, Saros presenta una experiencia donde cada expedición permite revelar nuevos fragmentos de la historia a través de registros, rastros de expediciones anteriores y los constantes cambios del planeta.

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Un ballet de balas entre supervivencia y destrucción

Como ya es costumbre, el gameplay manda en los juegos desarrollados por Housemarque y en Saros el combate es uno de los elementos centrales del juego. Saros combina movilidad constante, enfrentamientos de alta intensidad y mecánicas donde los jugadores deberán reaccionar rápidamente, administrar recursos y aprovechar tanto la tecnología humana de Soltari como las habilidades obtenidas en Carcosa.

El combate incorpora distintas armas, habilidades especiales y herramientas defensivas que permiten enfrentar amenazas de diferentes maneras. Además, cada expedición presenta cambios en rutas, enemigos y recompensas, ofreciendo una experiencia dinámica en cada intento.

La mecánica "Regresa más fuerte" también es parte fundamental de la experiencia, permitiendo que Arjun vuelva a la vida tras cada derrota para comenzar una nueva expedición con distintas oportunidades de progresión. Mediante los recursos obtenidos durante cada incursión, será posible desbloquear mejoras permanentes y adaptar el estilo de juego a cada jugador.

El juego también incorpora modificadores de experiencia y opciones de accesibilidad, incluyendo personalización de controles, mejoras de visibilidad y ajustes de audio. Además, Saros aprovecha las capacidades del DualSense con retroalimentación háptica durante los enfrentamientos y efectos adaptativos que refuerzan la intensidad del combate, mientras que el audio 3D contribuye a la ambientación inmersiva del planeta Carcosa y a la percepción de amenazas en cada incursión.

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