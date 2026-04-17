Saros incorporará PSSR 2 en la PS5 Pro para ofrecer "una imagen aún más nítida y con mayor resolución a 60 fps", pero las secuencias cinemáticas de la historia seguirán ejecutándose a 30 fps "para priorizar la calidad sobre la cantidad"

Saros incluirá PSSR 2 en la PlayStation 5 Pro

La versión para PS5 Pro también ofrecerá una mayor resolución de renderizado base a 60 fps

Al parecer, las escenas cinemáticas se reproducirán a 30 fps en la PS5 y la PS5 Pro

El desarrollador Housemarque ha confirmado que Saros incorporará la tecnología de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) actualizada de Sony en la PS5 Pro, aunque, al parecer, las escenas cinemáticas se ejecutarán a 30 fps.

En una nueva publicación del blog de PlayStation que describe las características del próximo juego para PS5 y PS5 Pro, como el audio 3D inmersivo, la retroalimentación háptica de DualSense y los tiempos de carga rápidos, el director creativo Gregory Louden dijo que el equipo ha actualizado a PSSR 2 tras su lanzamiento el mes pasado.

Louden dijo que la actualización «proporciona una imagen aún más nítida; apenas se puede distinguir del 4K nativo mientras exploras Carcosa».

El artículo continúa a continuación.

"Desde 1995, nuestro objetivo en Housemarque ha sido llevar al límite el hardware, y con Saros continuamos con este impulso gracias a esta actualización de PSSR", dijo el director.

El director técnico Seppo Halonen también se refirió al aumento de la resolución de renderizado base del juego en la PS5 Pro, lo que significa que Saros "tendrá una imagen aún más nítida y de mayor resolución a 60 fps".

"Aunque utilizamos la resolución dinámica para garantizar una tasa de fotogramas estable incluso en medio de combates frenéticos, la PS5 Pro siempre ofrece una imagen más nítida en una comparación escena por escena", explicó.

"Saros en PS5 ya se ve increíble y funciona a unos sólidos 60 fps, pero para PS5 Pro llevamos nuestros gráficos aún más lejos. Además, hay muchos pequeños ajustes en los reflejos y la calidad general, lo que garantiza que el aumento no sea solo más píxeles, sino que el contenido que renderizamos también se amplíe para adaptarse".

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Sin embargo, a pesar de utilizar PSSR 2, las secuencias cinemáticas de la historia de Saros se reproducirán aparentemente a 30 fps en PS5 y PS5 Pro, ya que Housemarque quiso dar prioridad a «la calidad sobre la cantidad».

«El único momento en el que cambiamos a 30 fps es en las cinemáticas clave de la historia, donde anteponemos la calidad a la cantidad y renderizamos los personajes, la iluminación y el posprocesamiento de alta calidad a la máxima resolución, que, de nuevo, es mayor en la PS5 Pro», explicó Halonen.

Saros se lanzará finalmente a finales de este mes, el 30 de abril, en exclusiva para PS5 y PS5 Pro.

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