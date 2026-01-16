Saca tu lado más "Leon S. Kennedy" con este elegante reloj Resident Evil Requiem de edición limitada

Se lanzarán dos costosos relojes Resident Evil

Los llevarán los protagonistas Leon Kennedy y Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem

Forman parte de una colaboración entre Capcom y la marca de relojes Hamilton

Mientras que los aficionados a los videojuegos se emocionan con los personajes y la acción de Resident Evil Requiem, a mí me ha llamado la atención otra cosa: el reloj que lleva el protagonista, Leon S. Kennedy.

En colaboración con Capcom, la marca suiza Hamilton ha creado el Khaki Field Auto Chrono x Resident Evil, un reloj diseñado para encajar en el escenario narrativo de Racoon City unos treinta años después del brote del virus T.

Como fanático de los relojes mecánicos, esto realmente me ha llamado la atención. Hamilton no es ajeno a la fabricación de relojes para películas y videojuegos, ya que en Interstellar, de Christopher Nolan, aparece el ahora icónico Hamilton Khaki Murph, y en videojuegos como Death Standing 2 y Far Cry 6 aparecen relojes de la marca. Y los relojes producidos para ellos realmente se ajustan a sus respectivos temas, en lugar de parecer cínicas colaboraciones comerciales.

El Khaki Field Auto Chrono x Resident Evil se basa en el diseño de los relojes Hamilton Khaki Field, y la palabra "Field" indica que se trata de un reloj de inspiración militar diseñado para ser fácil de leer y sincronizar cuando se está en operaciones, o "en el campo".

Mientras que los aficionados a los videojuegos se emocionan con los personajes y la acción de Resident Evil Requiem, a mí me ha llamado la atención otra cosa: el reloj que lleva el protagonista, Leon S. Kennedy.

En colaboración con Capcom, la marca suiza Hamilton ha creado el Khaki Field Auto Chrono x Resident Evil, un reloj diseñado para encajar en el escenario narrativo de Racoon City unos treinta años después del brote del virus T.

Como fanático de los relojes mecánicos, esto realmente me ha llamado la atención. Hamilton no es ajeno a la fabricación de relojes para películas y videojuegos, ya que en Interstellar, de Christopher Nolan, aparece el ahora icónico Hamilton Khaki Murph, y en videojuegos como Death Standing 2 y Far Cry 6 aparecen relojes de la marca. Y los relojes producidos para ellos realmente se ajustan a sus respectivos temas, en lugar de parecer cínicas colaboraciones comerciales.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Khaki Field Auto Chrono x Resident Evil se basa en el diseño de los relojes Hamilton Khaki Field, y la palabra "Field" indica que se trata de un reloj de inspiración militar diseñado para ser fácil de leer y sincronizar cuando se está en operaciones, o "en el campo".

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Hamilton) (Crédito de la imagen: Hamilton) (Crédito de la imagen: Hamilton)

El Khaki Field se inspira directamente en los relojes que llevaba el ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, y Hamilton sigue manteniendo una estrecha relación con el ejército en lo que respecta a la fabricación de relojes resistentes.

Por lo tanto, es lógico que León, con su experiencia en combate, se decantara por un reloj de campo Hamilton. Pero el Khaki Field Auto Chrono no es un simple reloj que solo marca la hora, ya que también tiene una función de cronógrafo para medir los minutos y las horas transcurridas, así como una complicación de día y fecha. Nunca he tenido que sobrevivir en una ciudad devastada por zombis y otros horrores mutantes, pero imagino que poder controlar el tiempo transcurrido entre un punto de encuentro y otro sin tener que preocuparse por la batería del teléfono sería muy útil.

Hamilton x Resident Evil Requiem: Limited Edition Watches Unveiled - YouTube Watch On

El reloj Resi también cuenta con muchos detalles interesantes, como la corona, inspirada en el mando que se utiliza para ajustar el enfoque de la mira telescópica de un rifle de francotirador, y los pulsadores del cronógrafo, con una forma que recuerda a los cartuchos de bala. Destaca especialmente el motivo de alas negras situado en la posición de las 9 en punto.

Hamilton no ha mencionado las especificaciones del reloj, pero basándonos en el Khaki Field Chrono estándar, se trata de un reloj con una esfera de 42 mm, 14,5 mm de grosor y 100 metros de resistencia al agua. En su interior, es probable que el reloj Resi albergue el calibre Hamilton H-21, un movimiento mecánico automático que seguirá funcionando durante 60 horas incluso si no se lleva puesto; los relojes automáticos se dan cuerda cuando se llevan puestos y se mueven. Una correa de tela negra completa el aspecto robusto y centrado en la acción.

Como propietario del Hamilton Khaki Field Mechanical, soy un gran defensor de los relojes Hamilton, ya que creo que ofrecen un gran valor y muchas prestaciones, además de tener un aspecto estupendo en un mundo en el que cada vez más gente lleva relojes inteligentes.

Si el reloj de Leon no te gusta, Hamilton tiene una versión Resi del American Classic Pan Europ. Este reloj, que lleva la analista del FBI Grace Ashcroft, es un poco menos resistente que el de Leon y evoca a alguien que viaja más entre distintos lugares que en operaciones.

(Image credit: Hamilton)

El American Classic Pan Europ es otro reloj de 42 mm, pero está basado en la idea de un reloj para viajes por carretera. Como tal, tiene una complicación de día y fecha, pero en lugar de un cronógrafo, utiliza un bisel giratorio que se puede utilizar para controlar el tiempo transcurrido; este tipo de bisel se encuentra habitualmente en los relojes de buceo, pero he descubierto que estos biseles son ideales para cronometrar caminatas y otras aventuras similares.

Con motivos geométricos dorados que contrastan con la caja negra y recorren la correa de cuero negro, creo que la versión de Resi del American Classic Pan Europ tiene un aspecto bastante elegante. Una vez más, no hay especificaciones exactas, pero según el American Classic Pan Europ estándar, el reloj tiene un grosor de 11,85 mm, es resistente al agua hasta 50 metros (suficiente para soportar una carrera bajo el grifo o la lluvia, pero no lo recomendaría para nadar) y parece albergar el movimiento automático H-30, que tiene una reserva de marcha de 80 horas.

Si quieres alguno de estos relojes Resi, o incluso ambos, ten en cuenta que estarán limitados a 2000 unidades cada uno, con un precio de 1475 dólares/1170 libras/2150 dólares australianos para el American Classic Pan Europ y de 2175 dólares/1800 libras/3350 dólares australianos para el Khaki Field Auto Chron.

Saldrán a la venta el 27 de febrero, junto con Resident Evil Requiem.

(Image credit: Hamilton)

Es una cantidad considerable de dinero para un reloj, sobre todo cuando se puede comprar un reloj de cuarzo que da la hora con mayor precisión por una décima parte del precio. Pero los relojes mecánicos pueden durar toda la vida, y los relojes de edición limitada pueden ser objetos de colección muy codiciados.

Por supuesto, soy un poco parcial, ya que yo mismo soy un coleccionista de relojes novato. Del mismo modo, me gusta mucho lo que Hamilton ha hecho con estos relojes Resi y creo que podrían tener un gran atractivo más allá de los fanáticos de los relojes como yo.

Hablando de relojes y juegos, cruzo los dedos para que Omega, que al igual que Hamilton es propiedad del Grupo Swatch, fabrique una versión real del Omega Seamaster que parece llevar el joven Bond en 007: First Light, de IOI.

El tiempo lo dirá...

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.