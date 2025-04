"Rangos" por orden en Marvel Rivals y el modo competitivo explicado

¿Eres fan de Marvel Rivals, pero no terminas de entender completamente su clasificación y modos de juego? De ser así, llegaste al lugar indicado.

El modo Clasificado de Marvel Rivals te permite progresar poco a poco contra equipos cada vez más difíciles, con recompensas asociadas a la consecución de ciertos umbrales. Llegar a los rangos superiores no es tarea fácil, ya que las reglas cambian ligeramente a medida que asciendes, incluida una que te permite a ti y a tu equipo elegir a un personaje para prohibirle jugar.

En cuanto al modo competitivo, Marvel Rivals ya ofrece toda una serie de recompensas por alcanzar los rangos más altos, incluida una nueva skin exclusiva para la Mujer Invisible. Desafiarte a ti mismo a medida que subes de rango es parte del atractivo de Marvel Rivals, lo que lo convierte en un nuevo contendiente para nuestra lista de mejores juegos crossplay.

Aquí tienes todos los rangos de Marvel Rivals en orden, para que sepas lo cerca que estás de la cima. Además, te explicaremos cómo cambian las cosas a medida que alcanzas el rango Diamante, y te guiaremos a través de algunas de las recompensas que obtendrás una vez que termine la temporada.

Actualización (8 de abril de 2025): Añadida una sección sobre los cambios que llegarán al juego competitivo junto con la segunda temporada. Entre ellos se incluyen las bajadas de rango al principio y las nuevas reglas de prohibición para los jugadores de oro.

Marvel Rivals clasificado: esto es lo que cambia para la segunda temporada

(Image credit: Marvel Games)

Se avecinan algunos cambios clave en el Modo Competitivo de la Temporada 2 de Marvel Rivals. A continuación encontrarás los más destacados:

La rotación de mapas entrará en vigor a partir de la Temporada 2 (ranked), Hellfire: Gala (nuevo mapa)

Se añadirán nuevos modos de tiempo limitado con el tiempo

Se añaden prohibiciones a Oro III

Cada jugador baja 9 divisiones al principio en la Temporada 2

Requisito de nivel mínimo ahora 15

Los rangos Uno por encima de todo y Eternidad solo permiten hacer cola en dúo

Aumento del índice de rendimiento individual frente al resultado de la partida.

Estas son solo las principales actualizaciones que llegarán a Marvel Rivals con la nueva temporada. Para un desglose más detallado, echa un vistazo al vídeo de los desarrolladores que encontrarás a continuación:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Marvel Rivals: Season 1.5 Update! | Dev Vision Vol. 04 - YouTube Watch On

Rangos de Marvel Rivals por orden

(Image credit: NetEase)

A continuación, encontrarás una lista de los rangos de Marvel Rivals por orden:

Bronce: Nivel 3-1

Plata: Nivel 3-1

Oro: Nivel 3-1

Platino: Nivel 3-1

Diamante: Nivel 3-1

Gran Maestro: Nivel 3-1

Celestial: Nivel 3-1

Eternidad: Acumula puntos

One Above All: Acumula puntos (limitado a los 500 mejores jugadores)

Como puedes ver, todos los rangos excepto los dos primeros tienen tres niveles por los que debes pasar. Una vez llegues a la Eternidad, sólo tendrás que acumular puntos para subir de rango. Sin embargo, ten en cuenta que en Eternidad y Uno por encima de todo, perderás puntos gradualmente si no eres lo suficientemente activo.

Cómo desbloquear Ranked en Marvel Rivals

(Image credit: NetEase)

Para desbloquear el Juego Clasificado en Marvel Rivals necesitarás alcanzar el nivel 10. Esto se consigue simplemente jugando partidas. Te recomendamos que entres en el modo Partida rápida para familiarizarte con los personajes y los dos modos de juego principales.

Si quieres formar equipo con algunos amigos, ten en cuenta que los jugadores de nivel Oro o inferior pueden formar equipo sin ninguna restricción. Para los jugadores de los niveles Oro 1 a Celestial, la formación de equipos está limitada a un máximo de tres divisiones. Los jugadores de Eternity o One Above All pueden formar equipo con jugadores de nivel Celestial 2 dentro de un rango de 200 puntos. Sin embargo, si superan los 200 puntos, la diferencia de puntos debe ser inferior a 200.

Marvel Rivals Clasificación de recompensas para la Temporada 1 Parte 2

(Image credit: NetEase)

Hay unas cuantas recompensas diferentes que puedes conseguir jugando a la Temporada 1 Parte 2 del Modo Competitivo de Marvel Rivals. Son las siguientes:

Efecto Mujer Invisible Escudo de sangre : Alcanza al menos el nivel Oro 3 al final de la primera mitad de la primera temporada (finalizada el 21 de febrero)

: Alcanza al menos el nivel Oro 3 al final de la primera mitad de la primera temporada (finalizada el 21 de febrero) Skin Antorcha humana Llamarada de sangre : Alcanza al menos el nivel Oro 3 al final de la segunda parte de la primera temporada, después de haber jugado al menos 10 partidas competitivas tras la actualización de mitad de temporada del 21 de febrero

: Alcanza al menos el nivel Oro 3 al final de la segunda parte de la primera temporada, después de haber jugado al menos 10 partidas competitivas tras la actualización de mitad de temporada del 21 de febrero Silver Crest of Honor: Alcanza al menos el nivel Gran Maestro 3 al final de la primera temporada, parte 2

Alcanza al menos el nivel Gran Maestro 3 al final de la primera temporada, parte 2 Cresta de honor "Uno por encima de todos": Alcanza el nivel Uno por encima de todos al final de la primera temporada, parte 2.

Ten en cuenta que las recompensas se otorgan en función del rango más alto alcanzado durante una temporada en Marvel Rivals. Esto significa que si has alcanzado, por ejemplo, el nivel Oro 3, obtendrás el aspecto de la Mujer Invisible independientemente de si subes o bajas de rango al final de la primera mitad de la primera temporada (21 de febrero de 2025).

Por supuesto, hubo una actualización a mitad de temporada que añadió a la Antorcha Humana y a la Cosa tras el final de la primera parte de la primera temporada el 21 de febrero. Ahora, para conseguir el nuevo aspecto Antorcha Humana Antorcha Sangrienta, tendrás que alcanzar el rango Oro y jugar al menos 10 partidas competitivas antes del final de la primera parte de la segunda temporada. Aún no hay fecha de finalización confirmada, así que actualizaremos esta página cuando sepamos más.

Marvel Rivals rango FAQs

(Image credit: NetEase)

¿Cómo funciona el Escudo Chrono de Marvel Rivals?

El Escudo de crono es una mecánica exclusiva de Marvel Rivals que puede salvarte de perder puntos tras perder una partida igualada. Este Escudo Chrono se cargará a medida que pierdas partidas y, cuando esté completamente cargado, se romperá en lugar de degradarte de rango, dándote otra oportunidad de recuperar puntos.

¿Puedes prohibir héroes en el modo de clasificación de Marvel Rivals?

Cuando entres en una partida en la que todos los jugadores tengan al menos el rango Diamante de nivel 3, tendrás la opción de prohibir 2 héroes antes de que empiece la partida. Esto puede contrarrestar algunos metajuegos molestos, como los que usan a Hela para revivir a Loki y Thor.

¿Cuáles son las reglas del modo Clasificado de Marvel Rivals?

Los modos de juego funcionan de forma un poco diferente en Marvel Rivals ranked en comparación con Partida rápida. Cada partida puede tener varias rondas, y el equipo que gane más rondas gana la partida. Ganarás un punto por cada objetivo capturado mientras atacas y luego deberás asegurarte de que el equipo enemigo anota menos puntos mientras estás en el lado defensivo. Si hay un empate, la partida se decide por la distancia recorrida en términos de Convoy, o con otra serie de rondas en términos de Dominación.

(Image credit: NetEase Games)

Cómo conseguir las recompensas de Marvel Rivals

Una vez que hayas alcanzado el rango necesario para recibir una recompensa, solo tendrás que esperar hasta el final de la segunda mitad de la primera temporada para recibirla. Esta fecha aún no se ha confirmado. Por desgracia, esta es la fecha más temprana en la que podrás conseguir nuevas apariencias de recompensa, así que lo mejor es que te centres en subir aún más de rango antes de que termine la temporada.

¿Cómo puedo subir de rango en Marvel Rivals?

Para subir de rango en Marvel Rivals, tienes que jugar en el Modo Competitivo. Por cada victoria, recibirás puntos, y por cada derrota, tu valor en puntos disminuirá. Cuando alcances un total de 100 puntos, pasarás al siguiente rango.