Sony presentó una nueva colección de accesorios "HyperPop", pero es absolutamente "curiosa"

Sony ha presentado una nueva colección de accesorios.

Bajo el nombre de Hyperop Collection, ofrece tres nuevos colores para accesorios y fundas para consolas.

Estarán disponibles para reservar a partir del 16 de enero.

¿Cansado de los típicos colores de tu consola PlayStation 5? No te preocupes, Sony acaba de presentar una nueva colección de accesorios, aunque muchos piensan que son realmente "feos".

Bajo el nombre de "Hyperpop Collection", ofrece tres nuevos colores para los accesorios: Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue. Cada uno de ellos es básicamente un color primario brillante, combinado con un degradado negro. Los diseños están disponibles en los nuevos modelos de controladores inalámbricos DualSense o en las cubiertas para la consola PS5 Slim.

YouTube Watch On

Sinceramente, los tres colores parecen algo que un niño de diez años habría creado en Photoshop jugando con la herramienta de degradado, y no voy a hacer locuras por añadir ninguno de los nuevos accesorios a mi colección.

Los comentarios en el tráiler de presentación de YouTube parecen un poco más positivos con respecto a la colección. "Por fin, después de 22 años, PlayStation tiene la edición Mountain Dew", escribió un fan. "Ese controlador verde es una locura y está que arde. Quiero el verde", añadió otro.

Sin embargo, muchos han señalado la aparente falta de fundas para la consola PlayStation Pro. De hecho, al leer el comunicado de prensa oficial, parece que los propietarios de la PS5 Pro se han quedado un poco descolocados con esta novedad.

Los controladores inalámbricos Hyperpop DualSense se venderán por 84,99 dólares/74,99 libras, mientras que las cubiertas para la consola PS5 Slim costarán 74,99 dólares/64,99 libras. Sony afirma que las cubiertas para la consola solo estarán disponibles en «cantidades limitadas» y en «mercados selectos», por lo que es de suponer que la empresa no prevé una gran demanda.

Esta podría ser la razón por la que, por ahora, no parece haber variantes de PS5 Pro. Quizás las veamos anunciadas más adelante si estos nuevos colores tienen éxito.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Toda la colección estará disponible para reservar a partir del 16 de enero a las 10:00 a. m. ET en EE. UU. o a las 10:00 a. m. hora local en el Reino Unido.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.