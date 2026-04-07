Preordena MARVEL Tōkon: Fighting Souls antes de su lanzamiento en agosto

MARVEL Tōkon: Fighting Souls llegará el 6 de agosto de 2026 a PS5 y PC, y las preórdenes ya están abiertas para quienes quieran asegurarse contenido exclusivo y ediciones con extras. El título promete combinar la intensidad de los juegos de pelea con una narrativa original desarrollada en colaboración con Marvel Games, pensada tanto para fans de los superhéroes como para jugadores que buscan una experiencia competitiva y cinematográfica.

La historia introduce una nueva amenaza global que obliga a los X‑Men a reorganizarse: con varios miembros fuera de combate, Storm toma el liderazgo de un renovado equipo llamado Inquebrantables X‑Men, que reúne a personajes como Wolverine, Magik y Danger. El argumento explora no solo los peligros externos, sino también las tensiones internas y el rechazo social hacia los mutantes, ofreciendo una trama fresca dentro del universo Marvel.

El Modo Episodio será muy atractivo

Uno de los pilares del juego es el Modo Episodio, una propuesta narrativa que mezcla el cómic estadounidense con el manga japonés y que se adapta al formato interactivo del videojuego. Este modo contará con doblaje en varios idiomas, incluido español latino, y aprovechará tecnologías de la PS5 como el audio 3D Tempest y las funciones hápticas del DualSense para intensificar la inmersión más allá del combate.

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Recompensas por preorden y ediciones disponibles

Quienes reserven el juego recibirán objetos de personalización exclusivos para el lobby, entre ellos el Guantelete del Infinito, Bebé Groot como mascota y una tabla de surf cósmica como vehículo de lobby. El título se comercializará en tres ediciones: la Estándar, que incluye el juego base; la Digital Deluxe, que añade personajes del primer año, un pase de nivel, un nuevo nivel post‑lanzamiento y elementos como Howard el Pato (avatar de lobby) y Cosmo (mascota de lobby); y la Ultimate, que suma a lo anterior trajes adicionales para personajes como Storm, Capitán América, Doctor Doom, Iron Man y Spider‑Man, además de opciones de personalización ampliadas para los 20 personajes disponibles en el lanzamiento.

Con su estreno cada vez más cercano, MARVEL Tōkon: Fighting Souls se perfila como una apuesta por la acción, la narrativa y la personalización dentro del universo Marvel. Las recompensas por preordenar buscan incentivar a los jugadores a reservar su copia y acceder desde el primer día a elementos cosméticos y contenidos que amplían la experiencia de juego.

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