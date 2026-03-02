Podría estar en camino una franquicia derivada de God of War
La "nueva franquicia" estaría dentro del universo de los juegos
- La página de LinkedIn de un antiguo empleado de Sony Santa Monica podría haber filtrado un nuevo proyecto derivado de God of War.
- Se describe como "una nueva franquicia dentro del universo de God of War".
- Esto forma parte de un intento más amplio de Sony por hacer crecer la franquicia.
¿Una nueva franquicia derivada de "God of War"? Todo parece indicar que sí.
Ya que apareció una página de LinkedIn, ahora eliminada, de la antigua escritora sénior de Sony Santa Monica, Lauren Signorino, la cual podría haber revelado inadvertidamente un nuevo proyecto de God of War en desarrollo.
Según han capturado los usuarios del foro de videojuegos ResetEra, la sección del perfil de la escritora que detallaba su paso por el estudio afirmaba que "ayudó a dar forma a la visión narrativa y la dirección creativa" de una "nueva franquicia dentro del universo de God of War".
Su trabajo consistía en "desarrollar personajes, argumentos y tradiciones originales" con el objetivo de ampliar "la aclamada propiedad intelectual". No hay muchos más detalles al respecto, aunque se rumorea que está dirigido por el veterano de la franquicia Cory Barlog y que podría revelarse en los próximos meses.
Esto coincide con las recientes afirmaciones del boletín Game On de Bloomberg de que Sony está trabajando en "varias secuelas y spin-offs" en un intento de expandir la franquicia. Según el informe, el título God of War en desarrollo en la ahora cerrada Bluepoint Games tenía como objetivo apoyar este esfuerzo.
Sony tiene claramente grandes ambiciones para la serie y recientemente anunció una nueva versión de la trilogía original de God of War, que, según afirma, «aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo». El mes pasado también se produjo el lanzamiento sorpresa de God of War Sons of Sparta, una precuela en 2D al estilo Metroidvania ambientada antes de los acontecimientos de los juegos originales de God of War.
Antonio Quijano