Es posible que esta Navidad salga a la venta una PlayStation de Lego, y aunque aún faltan nueve meses, ya se lo he pedido a Santa Claus

Se ha filtrado una PlayStation de Lego

La consola doméstica y el controlador originales de Sony estarían fabricados con más de 1900 ladrillos

Su lanzamiento está previsto para diciembre de este año

Según se informa, Lego está desarrollando su próximo juego de consola, y podría estar basado en la icónica PlayStation original.

Si esta filtración es correcta, la PlayStation se uniría al creciente catálogo de consolas de Lego, que incluye la Nintendo Entertainment System, la Atari 26000 y la Game Boy. Nintendo también ha producido un par de sets temáticos de PlayStation basados en la serie Horizon: Zero Dawn (tengo con orgullo el Lego Tallneck y una escena personalizada en exhibición en mi oficina); también está el juego Lego Horizon Adventures, todo lo cual respalda una mayor colaboración entre Sony y Lego en los sets.

Todas las filtraciones deben tomarse con cautela, pero la fuente, Lego_Minecraft_Goat, tiene un sólido historial de revelar con precisión las fechas de lanzamiento, los precios y la información general sobre sets no anunciados con antelación, por lo que hay motivos para creer que la PlayStation de Lego está realmente en camino.

Además, debería ser una máquina de tamaño real, ya que, según se informa, el set contará con «al menos la consola y un mando» creados con 1911 ladrillos a un precio estimado de 159,99 dólares, lo que lo haría un poco más pequeño que el Atari de 2532 piezas y el NES de 2642 piezas, pero mucho más grande que el Game Boy de 421 ladrillos.

Los detalles se compartieron en el Instagram de Minecraft_Goat (arriba), junto con la nota de que está previsto que salga a la venta en diciembre. Esto podría convertirla en el regalo de Navidad perfecto para los gamers de tu vida. (Izzy, si estás leyendo esto: no me importaría tener uno...).

Al igual que en lanzamientos anteriores, espero que la construcción incorpore huevos de Pascua basados en clásicos de PlayStation: Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Final Fantasy 7 y Resident Evil estarían en lo más alto de mi lista de deseos, y no me sorprendería que la mascota Astrobot de PlayStation apareciera dentro de la máquina, aunque sea una incorporación reciente al mito de Sony.

Parece que no soy el único emocionado con este set. En las redes sociales, los fans ya están especulando sobre cómo será el set en persona, preguntándose si la tapa de la bandeja del disco se abrirá, aunque personalmente no estoy seguro de cómo Lego lograría esto, y también preguntándose si esto podría abrir el camino a más colaboraciones con PlayStation.

God of War, The Last of Us y Astrobot parecen candidatos seguros: Astrobot encaja con la temática de los juguetes de Lego, mientras que The Last of Us y (próximamente) God of War gozan de mayor notoriedad gracias a los proyectos televisivos que les han ayudado a llegar a personas que no son jugadoras.

Tendremos que esperar a ver qué se traen entre manos Sony y Lego, pero yo cruzo los dedos.

