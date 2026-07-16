PlayStation ha pospuesto el lanzamiento de su joystick inalámbrico FlexStrike "debido a retrasos inesperados en la producción" y afirma que "se lanzará en una fecha posterior"

PlayStation ha pospuesto el lanzamiento del FlexStrike Wireless Fight Stick

La empresa afirma que los retrasos en la producción han provocado que se posponga el lanzamiento del dispositivo

El periférico para PlayStation 5 ya no saldrá al mercado el 6 de agosto, sino "en una fecha posterior"

PlayStation ha publicado una actualización sobre el lanzamiento de su control de lucha inalámbrico FlexStrike, en la que anuncia que se ha pospuesto el lanzamiento del dispositivo.

Inicialmente, el FlexStrike tenía previsto salir al mercado el 6 de agosto, pero ahora, en una entrada actualizada del blog de PlayStation, la empresa ha confirmado que, "debido a retrasos inesperados en la producción", "se lanzará en una fecha posterior".

"Estamos trabajando para asegurarnos de ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros jugadores con el FlexStrike, por lo que nos estamos tomando más tiempo para darle los toques finales al producto", declaró PlayStation.

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"Pedimos disculpas por este retraso y esperamos poder ofrecer la experiencia del FlexStrike a la comunidad cuando se lance".

Las preventas del joystick de lucha comenzaron el 12 de junio, pero la empresa confirmó que los jugadores pueden consultar el estado de su pedido a través de PlayStation Direct y recibirán comunicaciones relacionadas con su pedido.

"Los jugadores que hayan realizado su preventa a través de otro minorista deben buscar actualizaciones directamente en ese minorista o ponerse en contacto con ellos si tienen alguna pregunta", agregó.

El FlexStrike es un periférico para PS5 y cuesta 199,99 dólares / 179,99 libras esterlinas.

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Harry Padoan, redactor principal de reseñas de TechRadar, tuvo la oportunidad de probar el joystick de lucha a principios de este año y escribió que «da en el clavo» en cuanto a rendimiento al probarlo con Marvel Tokon: Fighting Souls, y que es «accesible y fácil de usar», además de «ofrecer una latencia ultrabaja tanto en modo con cable como inalámbrico».

Por otra parte, Sony ha anunciado sus planes de dejar de producir discos físicos de videojuegos. Aunque no se ha pronunciado ante las críticas, la empresa publicó recientemente un anuncio del FlexStrike, que recibió una reacción muy negativa.

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