Steam está actualizando su contador de velocidad de fotogramas en el juego para que sea una superposición completa

Esto proporcionará muchos más detalles sobre lo que está pasando bajo el capó con cualquier juego dado, y el estado de su CPU y GPU también

Eso incluye si la generación de fotogramas se está utilizando, exponiendo situaciones en las que se ha activado sigilosamente, oculto en el fondo

¡Atención! Valve está mejorando el contador de fotogramas por segundo (FPS) integrado en Steam, (el cual muestra los FPS en el juego que estás disfrutando o no) para ofrecer más información, incluyendo si se está utilizando generación de fotogramas. Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles a continuación.

La generación de fotogramas es una tecnología usada para aumentar los FPS agregando cuadros adicionales generados por inteligencia artificial —a menudo llamados “fotogramas falsos” por quienes no son muy fans de esta función—, como se ve en tecnologías como DLSS de Nvidia, FSR de AMD y XeSS de Intel.

El sitio Notebookcheck.net detectó que Valve lanzó una nueva versión beta de la app de Steam, donde el simple contador de FPS dentro del juego se ha convertido en un monitor de rendimiento completo en forma de superposición (overlay) en pantalla. Recuerda que esto aún está en fase beta, por lo que no aparecerá en tu cliente de Steam a menos que seas un usuario beta tester.

Además de mostrar los FPS en tiempo real, la nueva superposición ofrece información detallada sobre el rendimiento tanto del CPU como del GPU, incluyendo niveles de uso, velocidades de reloj y temperaturas, así como la cantidad de memoria de video (VRAM) que está utilizando el juego en ese momento (también incluye monitoreo de RAM del sistema).

Junto con esto, Valve agregó la capacidad de mostrar si DLSS o FSR están activos, y si dichas tecnologías están usando generación de fotogramas, como se mencionó al principio.

Inicialmente, todas estas funciones estarán disponibles solo para PCs con Windows. Sin embargo, otras plataformas (como SteamOS) recibirán la mayoría de estas capacidades, y lo que no esté incluido en el lanzamiento inicial se implementará más adelante en otros sistemas operativos. De forma similar, cierta información solo se mostrará en PCs con hardware específico.

Aquí tienes una explicación completa del nuevo overlay elaborada por Valve, la cual entra en varios detalles, pero antes aclararemos un par de puntos importantes, incluyendo por qué detectar la generación de fotogramas podría ser muy útil, especialmente tras una reciente controversia en el mundo de los videojuegos para PC.

El pleito de los FPS

(Image credit: Studio Wildcard)

Claro, primero que nada, ¿qué pasa si no quieres toda esta montaña de nueva información? ¿Al activar la superposición (overlay), te vas a fastidiar con todo ese “ruido” extra (según tu percepción) que ahora llena la pantalla?

La buena noticia es que puedes deshacerte de toda la información detallada y ajustar la superposición para que muestre solo lo mínimo si así lo deseas: únicamente el contador de FPS (tal como funciona actualmente). Así que no te preocupes por eso. Además, habrá opciones de personalización como ajustar la transparencia del overlay o moverlo de lugar en la pantalla.

Ahora hablemos de la generación de fotogramas: ¿por qué es importante mostrar eso? Pues es un tema muy oportuno, ya que esta semana ha surgido bastante controversia sobre un juego que activa la generación de cuadros sin avisarle al jugador.

Estamos hablando de ARK: Survival Ascended, que tiene activada por defecto la generación de cuadros de AMD (FSR). Al parecer, esto ya había ocurrido desde hace un tiempo (cuando los jugadores notaron un gran aumento de FPS tras una actualización, lo cual es justo lo que genera esta tecnología). El detalle es que esto no se anunció en el parche; fue un cambio oculto en segundo plano y, además, ni siquiera hay una opción visible para activar o desactivar la generación de cuadros en la configuración gráfica.

Es decir, no hay manera de saber si está activada, ni forma de desactivarla en ARK (solo es posible hacerlo usando un comando de consola).

Así que podrías estar jugando un título y pensar que la tasa de cuadros se siente inestable o entrecortada, a pesar de que el contador de FPS muestre una cifra alta, y eso es porque la generación de cuadros está activa sin que lo sepas. Cabe aclarar: la sensación de “tirones” no es inherente a esta tecnología; al contrario, pero en algunos casos —sobre todo cuando se busca inflar una tasa baja, como de 30 FPS— sí puede haber esa sensación de falta de fluidez. Por eso a veces se critica la inclusión de “cuadros falsos”, como mencioné antes.

De cualquier forma, en el caso de ARK: Survival Ascended, si activas la nueva superposición de Steam, verías de inmediato que tiene generación de cuadros activa. Además, la nueva superposición también destacará los casos de “micro-tartamudeo”, es decir, cuando la tasa de cuadros cae bruscamente a niveles muy bajos, lo que causa saltos o interrupciones. (Eso también puede ser un efecto secundario de esta tecnología, en ciertos escenarios —aunque no es motivo para descartarla, ya que puede ser muy útil).

Como habrás notado, las tecnologías gráficas actuales y entender el rendimiento en pantalla se han vuelto un tema complejo, lleno de matices. Pero al menos ahora estarás mejor informado sobre lo que está ocurriendo dentro de tus juegos gracias a los nuevos detalles que aporta esta superposición de Steam… si es que decides aprovecharlos. Y si no, simplemente apágala y quédate con el contador de FPS básico.

Para cerrar, como tal vez ya sepas, este tipo de funciones ya se pueden obtener con herramientas de terceros (como Rivatuner, conocido como RTSS), pero el hecho de que Valve las integre directamente en Steam es mucho más conveniente, ya que no necesitas instalar nada adicional.