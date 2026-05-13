Forza Horizon 6: filtración no está ligada a la precarga y Microsoft advierte baneos

Se ha filtrado una versión sin cifrar de "Forza Horizon 6", pero el desarrollador confirma que no se debe a un problema con la precarga

Playground Games ha advertido que impondrá «sanciones en toda la franquicia y restricciones de hardware» a cualquiera que acceda a la versión

SteamDB afirma que la filtración probablemente provenga de un crítico o de alguien con acceso anticipado

El lanzamiento de Forza Horizon 6 para Xbox Series X, Xbox Series S y PC es inminente, previsto para el 19 de mayo; sin embargo, se ha filtrado una versión preliminar para PC. No obstante, quizá los piratas quieran pensárselo dos veces antes de descargarla.

Según informó GamesRadar, Playground Games confirmó que se filtró una versión sin cifrar de Forza Horizon 6, pero que no fue el resultado de un problema de precarga de Steam; además, cabe destacar que el desarrollador también ha advertido a los usuarios de PC que eviten descargar y jugar la versión, o se enfrentarán a graves consecuencias.

Es el segundo juego triple A de 2026 que sufre una filtración completa antes de la fecha de lanzamiento prevista, ya que Death Stranding 2: On the Beach estuvo disponible para que los jugadores de PC lo piratearan dos días antes de su lanzamiento el 20 de marzo.

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El caso de Playground Games es significativamente peor, ya que la versión de Forza Horizon 6 se ha hecho disponible una semana antes del lanzamiento y, como era de esperarse, ha molestado mucho al desarrollador.

«Estamos al tanto de los informes de que se ha obtenido una versión de Forza Horizon 6 antes de su lanzamiento y podemos confirmar que esto no es el resultado de un problema de precarga», declaró Playground Games, desmintiendo los rumores y sugerencias de que el problema se debía, en efecto, a un error de Steam.

(Image credit: Xbox Game Studios)

«Estamos tomando medidas disciplinarias estrictas contra cualquier persona a la que se le detecte acceder a esta versión, lo que incluye prohibiciones de acceso a toda la franquicia y restricciones de hardware. Animamos a los fans a que esperen pacientemente hasta el lanzamiento del juego el 19 de mayo».

SteamDB también se pronunció al respecto, insinuando que la filtración probablemente provino de un crítico con acceso anticipado, lo que da credibilidad a la declaración de los desarrolladores de que la filtración no se debió a un error de Steam.

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La frustración de Playground Games no debería sorprender, ya que descargar y jugar la versión preliminar de Forza Horizon 6 se consideraría piratería, y en la práctica se trata de una semana completa de acceso anticipado que no está permitida.

(Image credit: Xbox Game Studios / Playground Games)

Los consumidores que han reservado el juego han pedido al desarrollador que adelante su lanzamiento, pero las declaraciones realizadas sugieren que este va a esperar el momento oportuno y cree que los jugadores deben ser pacientes hasta la fecha de lanzamiento prevista.

El caos llega en un momento en que la piratería está volviendo a ganar terreno gradualmente, ya que Denuvo, el controvertido DRM, ha sido eludido en varios juegos (algunos a través de elusiones de hipervisor).

Los fans solo pueden esperar que un contratiempo tan importante como este no empuje a los desarrolladores y editores a introducir en el futuro DRM que requieran un mayor uso de la CPU para prevenir la piratería, ya que estos podrían afectar el rendimiento del juego, lo que solo perjudicaría a los consumidores.

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