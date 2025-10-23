¡Oficial! Assassin’s Creed Shadows llegará a Nintendo Switch 2 este 2 de diciembre

¡Comienza la cuenta regresiva! Assassin's Creed Shadows estará disponible oficialmente para Nintendo Switch 2 a partir del 2 de diciembre de 2025.

Optimizada en todos los modos de juego para la nueva plataforma, la versión permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia fluida y desde cualquier lugar. El juego también contará con soporte para pantallas táctiles, lo que hará que la navegación por menús, mapas y escondites sea aún más intuitiva.

En su lanzamiento, la versión de Assassin's Creed Shadows para Nintendo Switch 2 incluirá todas las actualizaciones de contenido publicadas desde su estreno, con excepción de la expansión "Claws of Awaji", que llegará a comienzos del próximo año.

"Estamos muy contentos de llevar Assassin's Creed: Shadows a los jugadores de Nintendo", dijo Charles Benoit, director del juego. "Ya sea acechando en las sombras como Naoe, o enfrentando a los enemigos de frente en el papel de Yasuke, los jugadores podrán explorar las calles y los tejados del Japón feudal desde sus casas o desde donde estén con el Nintendo Switch 2."

Los usuarios de la consola podrán adquirir el juego el día del lanzamiento, tanto en versión física como digital, mediante descarga en la Nintendo eShop del Nintendo Switch 2. La nueva versión contará con soporte para progresión cruzada entre todas las plataformas a través de Ubisoft Connect, lo que permitirá a los jugadores continuar sus aventuras de forma integrada y desde donde deseen.

Desarrollado por Ubisoft Quebec*, Assassin's Creed Shadows lleva al público a un fascinante viaje por el Japón feudal, con un mundo ricamente detallado e inmersivo, impulsado por el mejorado motor Anvil. Los jugadores asumen el doble papel de Naoe, una asesina shinobi sigilosa, y Yasuke, un poderoso guerrero samurái, cada uno con habilidades y estilos de combate únicos. Es posible alternar entre ambos personajes de forma fluida mientras dominan sus estilos complementarios, descubren su destino compartido y se adentran en una nueva era para Japón.

Assassin's Creed Shadows ya está disponible en Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna, Macs con chip Apple Silicon a través de la Mac App Store, y en Windows PC mediante las tiendas Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store.