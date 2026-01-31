Nos entusiasma mucho Fable, pero nos preocupa algo, y es su combate

Lo que vimos la semana pasada en Fable de Playground Games no solo nos dio una fuerte patada en la glándula de la nostalgia sino que también nos trajo una gran sonrisa, ya que parece que el juego de pseudo-cuento de hadas está en buenas manos.

En el Xbox Developer Direct, vimos cómo este reinicio de Fable ofrecerá todo tipo de sistemas para explotar y actividades en lo que parece ser un encantador mundo abierto. Desde ver cómo reacciona la gente hasta eludir las responsabilidades de héroe y convertirse en una especie de magnate inmobiliario, mucho de lo que hizo a los juegos de Fable tan divertidos y diferentes a otros RPG de fantasía parece estar intacto, pero también evolucionado.

Sin embargo, hay un área que preocupa: el combate.

Es cierto que los juegos de Fable nunca se diseñaron pensando en un sistema de combate lo más profundo y complejo posible. Podías jugar con combate cuerpo a cuerpo, a distancia y con magia, lo cual, es muy divertido, pero después de un tiempo se volvió monótono, y con demasiada frecuencia uno se topaba con un grupo de enemigos y los aniquilaba con un rayo. Una gran sensación de poder, pero no precisamente creativa.

No esperamos que el combate de Fable tenga la misma profundidad que juegos como Elden Ring, pero sí queremos algo más que usar A para un ataque ligero y B para uno pesado. Usar diferentes tácticas para enfrentarse a ciertos enemigos sería algo más profundo que los combates de juegos anteriores de Fable .

El combate en el último video de Fable insinúa un sistema más dinámico, con lo que parecen ser más opciones contextuales y animaciones dependiendo de qué, quién y dónde esté peleando tu héroe.

Esto fue algo que el fundador de Lionhead, Peter Molyneux, promocionó con Fable 2. Recordamos una presentación en la que sugirió que, si un héroe se encontraba acorralado en una esquina, podría agarrar algo como una pizarra o un ladrillo y lanzarlo a los atacantes que se acercaran. Pero ese no fue el caso con el combate de Fable 2 , aunque disfrutamos de la incorporación de las armas de chispa, que aportaron un toque de frescura al combate a distancia.

La esperanza, y hasta cierto punto nuestra convicción, es que Playground Games cuente con la tecnología necesaria para introducir un combate dinámico al que los anteriores títulos de Fable no tenían acceso hace años. Dada la dinámica de conducción de los juegos de Forza Horizon , confío en que el talentoso equipo de Playground pueda traducirla en un sistema de combate.

Si esto no sucede, tampoco creemos que sea el fin de Fable , ya que seguramente el juego ofrecerá mucho más que simplemente golpear a Hobbes y Balverines. Si el combate se refina y amplía, podríamos estar ante el Fable más profundo de la historia, y eso me emociona mucho.