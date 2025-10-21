Según se informa, Nintendo ha solicitado un aumento masivo en la producción de Switch 2, con una previsión de 25 millones de unidades para 2026

Se espera que las ventas de Nintendo Switch 2 alcancen los 25 millones de unidades para marzo de 2026.

Según se informa, Nintendo está aumentando la producción para maximizar las ventas navideñas.

Según algunas fuentes, la consola podría vender 20 millones de unidades durante este año fiscal.

Parece que Nintendo predice muchas ventas próximamente, incluso está aumentando la producción del Switch 2 y se espera que produzca 25 millones de unidades para finales de marzo de 2026, mientras se prepara para la demanda navideña.

De acuerdo con un informe de Bloomberg (vía NintendoLife), “personas familiarizadas con el asunto” aseguran que Nintendo ha solicitado incrementar la producción para maximizar las ventas potenciales durante las fiestas de fin de año.

El Nintendo Switch 2 vendió 2.4 millones de unidades en sus primeros tres meses en Estados Unidos, superando el récord del PlayStation 4, que había vendido 2.2 millones en su primer trimestre. Los analistas predijeron que el nuevo modelo podría vender más de 17.6 millones de unidades al cierre de su primer año fiscal, y alcanzar los 100 millones de unidades vendidas para finales de 2029.

El nuevo plan de producción de Nintendo superaría estas cifras, e incluso estaría por encima de la proyección interna de la compañía, que estimaba 15 millones de unidades vendidas durante el periodo de lanzamiento, según se informó a los inversionistas a principios de este año.

Ahora, con esta estrategia revisada, parece que el Switch 2 podría vender hasta 20 millones de unidades en el presente año fiscal, lo cual coincide con las estimaciones de fuentes consultadas en mayo.

El analista de Bloomberg Intelligence, Nathan Naidu, señaló que esto “refuerza nuestra visión de que la meta de 15 millones de unidades es conservadora y que una actualización en la guía de ventas parece inminente”.

“La consola vendió 5.8 millones de unidades en su primer mes a nivel mundial, frente a los 2.7 millones del Switch original durante su lanzamiento”, explicó Naidu, aunque también advirtió sobre los riesgos relacionados con los aranceles en EE. UU., agregando que Nintendo “podría verse obligada a seguir los pasos de Microsoft y Sony y aumentar los precios de sus consolas en el mercado estadounidense”.

Aún no está claro si Nintendo planea incrementar el precio de su hardware, algo que podría afectar las ventas, tal como sucedió con el reciente ROG Xbox Ally X de Microsoft.

Esta consola portátil, que se lanzó junto al ROG Xbox Ally, tiene un precio elevado de $999 / £799 / AU$1,599. Aunque las existencias parecen agotadas, filtraciones sugieren que el stock es limitado, y Microsoft ha indicado que Asus es la responsable del precio final del dispositivo.

