Pokémon Pokopia es el juego que todos los fans de Pokémon estaban esperando, pero te equivocas si crees que es solo un clon de Animal Crossing

¿Qué sucede cuando se combinan algunos de los mejores juegos acogedores como Stardew Valley, Animal Crossing o incluso Minecraft con Pokémon? Se obtiene Pokémon Pokopia, un juego que he estado esperando (con cautela, lo admito) desde que se anunció por primera vez a finales de 2025.

Inmediatamente se hicieron comparaciones con algunos de los juegos que he mencionado anteriormente, así como con otros como Dragon Quest Builders 2, alimentadas aún más por el hecho de que los juegos fueron desarrollados conjuntamente por el equipo interno Omega Force de Koei Tecmo. Para muchos fans de Pokémon, parecía el momento que todos habíamos estado esperando.

Sin embargo, ya hemos pasado por esto antes con Pokémon, incluso recientemente, con sus difíciles batallas para entrar en el mundo de los juegos de mundo abierto, por lo que ha sido una larga espera para saber más sobre este misterioso juego de simulación de vida y creación.

La espera ha terminado, amigos. Bueno, no del todo, ya que el juego no saldrá a la venta hasta dentro de unas semanas, pero he pasado más de una hora en Pokopia y puedo confirmar que es tan divertido como esperaba. Al menos, el tutorial lo es...

El juego de Pokémon más deprimente de la historia

La premisa de Pokopia por sí sola ya me tiene bastante enganchado. Aún no sabemos en qué región se desarrolla el juego (y un representante de Nintendo me dijo que es una sorpresa que tendremos que esperar a descubrir cuando juguemos al juego completo), pero sea donde sea, ni los humanos ni los Pokémon están por ningún lado, y tu misión es traerlos de vuelta.

Los personajes principales de la historia son el profesor Tangrowth, inspirado en el clásico investigador que anteriormente interpretaba el profesor Oak, y Ditto, el personaje principal jugable que puede transformarse en humano, pero tiene una capacidad limitada para imitar a los Pokémon.

El juego comienza cuando el profesor Tangrowth rebusca entre los restos recuperados en una misteriosa cueva. Allí, Tangrowth se sorprende al encontrar no solo a un Ditto, sino a un Ditto que puede transformarse en entrenador y utilizar la tecnología que dejaron los humanos.

Los dos salen de la cueva y se enfrentan al paisaje árido que ha quedado tras la tragedia que ha acabado con toda la vida conocida. Toda la vida conocida, excepto Tangrowth, Ditto y un Squirtle inconsciente cerca de la entrada de la cueva. Al despertar a este Pokémon de tipo agua, se revela el verdadero poder de Ditto: mantener un cuerpo similar al humano mientras adopta movimientos especiales de otros Pokémon que permiten al jugador terraformar y reconstruir el paisaje postapocalíptico.

Como parte de esto, restaurarás el hábitat natural de los Pokémon para fomentar su regreso. Las diferentes combinaciones de terreno, flora, mobiliario e incluso niveles de elevación atraerán a diferentes especies de Pokémon, que traerán consigo nuevas habilidades. Por ejemplo, la hoja de Bulbasaur planta hierba alta, el corte de Scyther ayuda a romper troncos grandes; ya te haces una idea.

También puedes colocar y quitar bloques para terraformar más directamente el mundo que te rodea, es decir, una vez que hayas desbloqueado esas habilidades, y, en general, hay una gran variedad de formas en las que puedes moldear tu entorno y utilizarlo en tu beneficio.

El mundo es tu Cloyster

A medida que exploras el mapa, verás destellos en el suelo que te darán pistas sobre qué Pokémon podrían adaptarse a los hábitats cercanos. Algunas especies más raras tardarán un poco más en aparecer, pero la mayoría de los Pokémon que encontré aparecieron a los pocos minutos de arreglar su hábitat.

Otros Pokémon desempeñan funciones más prácticas a medida que avanzas por las diferentes zonas del mapa. Por ejemplo, a la hora de reparar o construir nuevas estructuras, Timburr puede ayudar a construir. Algunos proyectos como estos se completan en función de los tiempos del mundo real; en la demo tuve que esperar 15 minutos para que terminara la construcción de mi casa (lo cual, lamentablemente, ocurrió una vez que ya había salido de la demo).

También necesitarás la ayuda de Pokémon con habilidades específicas para diferentes proyectos, por lo que es prioritario completar tu Pokédex y asegurarte de que haya una gran variedad de Pokémon viviendo a tu alrededor.

Además de construir estructuras para ti y tus compañeros Pokémon, también tendrás la tarea de recuperar varios edificios del mundo antiguo, como los Centros Pokémon. No llegué a ver el mío completamente restaurado, pero sí pude interactuar con las computadoras Poké Life situadas en el exterior, donde puedes recoger misiones diarias, comprar nuevos artículos y mucho más.

También tuvimos la oportunidad de probar el modo multijugador, en el que se nos encomendó la tarea de reunir a un variopinto grupo de Pokémon para ayudar a reconstruir un Centro Pokémon. Para ello, tuvimos que combinar la terraformación para atraer a las especies necesarias, pero también trabajar en equipo para traer a los habitantes de una isla cercana. Después de descubrir que muchos no nos seguirían al agua, construimos un gran puente de tierra, al estilo Minecraft, y los transportamos al otro lado. Naturalmente, se produjo el caos, y fue maravilloso.

Esta experiencia multijugador se organizó para la demo, por lo que es difícil saber cómo será el producto final, pero sin duda es más práctico e interactivo que el modo multijugador de juegos como Animal Crossing: New Horizons.

No le mires los dientes a un Ponyta regalado

En esta etapa inicial, no puedo decir que haya mucho que no me guste de Pokopia, pero la prueba definitiva será probar el juego completo cuando se lance el 5 de marzo para Nintendo Switch 2. Aun así, lo que me está conquistando hasta ahora no es solo la jugabilidad, sino la atención al detalle que hace que este juego sea realmente divertido.

Parece que hay un mundo bastante vasto por explorar, y mucho que aprender mientras lo haces; mientras exploraba, encontré varias notas de investigación del entrenador original del profesor Tangrowth en las que se detallaban algunas de las circunstancias que llevaron a la desaparición de, bueno, todo el mundo. Esto le da a lo que podría haber sido un juego muy simple mucha más intriga e identidad, y estoy deseando ver cómo se desarrolla el misterio.

También me encantó la personalidad que se le ha dado a estos Pokémon. Las diferentes especies tienen diferentes gustos y aversiones: por ejemplo, Squirtle le gusta el agua, la limpieza, la curación, las cosas bonitas, las actividades en grupo y los sabores dulces. Sin embargo, no pude ver mucho sobre cómo influyen estos factores en el juego o si solo son un bonito relleno para la Pokédex.

Donde realmente destaca es en los diálogos. Me parece que los últimos juegos de Pokémon son, como mínimo, prolijos y, en términos generales, creo que Nintendo ha tenido algunos problemas para hacer que sus juegos de ritmo más lento sean agradables de leer. Sin embargo, en Pokopia no hay ese problema, ya que no solo las opciones de respuesta de Ditto son bastante irónicas en algunos momentos, sino que algunas de las tonterías que dicen los diferentes Pokémon me han pillado desprevenido.

En un momento dado, Scyther compartió su admiración por Charmander: «Me gusta Charmander, conectamos, ¿sabes?». Casi escupo lo que tenía en la boca; no es lo que esperaba, pero me encanta ver que el juego tiene la dosis adecuada de fantasía y no se toma a sí mismo demasiado en serio.

A pocas semanas del lanzamiento completo, apuesto a que Pokopia será uno de los juegos más exitosos de Nintendo Switch 2 hasta la fecha, y no solo porque la gente comprará cualquier cosa con tal de ver a sus amigos de bolsillo favoritos. Está lleno de corazón, tiene un diseño precioso y es perfecto para una noche acogedora en casa.

