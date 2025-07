Donkey Kong Bananza no ofrece la tecnología de escalado Nvidia DLSS de Nintendo Switch 2

Digital Foundry explica en su análisis técnico que el juego sólo es compatible con la tecnología FSR1 de AMD con SMAA

Mario Kart World tampoco cuenta con DLSS

No lo podemos negar, una de las características más atractivas de la Nintendo Switch 2 es el Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA, una de las tecnologías que no se ofrecía en la Switch original y que mejora notablemente la calidad y el rendimiento de los gráficos en diferentes títulos.

Sin embargo, al igual que Mario Kart World, esta función no está disponible para Donkey Kong Bananza.

En la reseña de Digital Foundry de Donkey Kong Bananza, se señala que el último título exclusivo de Switch 2 no es compatible con DLSS, a pesar de ser una de las principales características de la consola.

Aunque el juego sigue siendo elogiado por sus efectos visuales, se confirma que solo utiliza FidelityFX Super Resolution 1 (FSR1) de AMD con Antialiasing Morfológico de Subpíxeles (SMAA).

"Switch 2 es compatible con tecnologías como DLSS, y las hemos visto en numerosos juegos", afirma John Linneman, de Digital Foundry.

"Pero Nintendo no lo aprovecha en absoluto. En lugar de eso, simplemente tenemos esta combinación del FSR1 de AMD con SMAA, un antialiasing post-proceso. Lo admito, la calidad de imagen es decente. Pero en serio, ¿otra vez FSR1? Vamos, Nintendo, podemos hacerlo mejor".

Digital Foundry también señala que los detalles más finos son menos pronunciados en la resolución objetivo del juego de 1080p a 1200p usando resolución dinámica, pero en el modo portátil, el juego parece "producir una presentación convincente de 1080p en la pantalla interna".

No está claro por qué Nintendo ha optado por no utilizar la potente tecnología de escalado del hardware para sus últimos juegos first-party. Curiosamente, DLSS está disponible para las versiones Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, así como para varios juegos de terceros como Cyberpunk 2077.

En la reseña de TechRadar Gaming sobre Donkey Kong Bananza, el redactor de hardware Dash Wood dijo que el juego "es el mejor título de Nintendo Switch 2 hasta la fecha, ofreciendo un increíble sistema de destrucción que muestra la potencia de la nueva consola."

"Es visualmente impresionante y, aunque la historia no es nada del otro mundo, se beneficia de una actuación de voz y animaciones encantadoras y expresivas. Añade un sinfín de coleccionables y secretos, y tendrás una aventura carnosa que es una delicia explorar".