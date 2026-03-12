Los tres primeros juegos de Tomb Raider acaban de lanzarse para dispositivos móviles con todos los DLC y un montón de contenido nuevo

Tomb Raider 1-3 Remastered, protagonizado por Lara Croft, se ha lanzado para dispositivos iOS y Android junto con el lanzamiento de una versión para Nintendo Switch 2 y una nueva actualización gratuita del modo desafío para todas las plataformas.

Como su nombre indica, la actualización introduce un modo desafío que te permite modificar la dificultad alterando la salud, el daño, los enemigos y mucho más para contribuir a una clasificación general del desafío. Al completar partidas con una clasificación de desafío más alta, podrás desbloquear aún más, lo que introduce una gran cantidad de rejugabilidad.

El modo ofrecerá 15 nuevos logros para los completistas y viene acompañado de la introducción de diez nuevos atuendos para la protagonista Lara Croft. Cada uno de ellos está vinculado a un logro y ofrece importantes bonificaciones de estadísticas para ayudarte a avanzar aún más en el modo.

El artículo continúa a continuación

Aquellos que tengan la versión para Nintendo Switch del juego ahora también pueden actualizarla a una versión nativa para Nintendo Switch 2 de forma totalmente gratuita. Funciona a una resolución de 1440p a 60 fps en modo acoplado, o a unos fluidos 120 fps en 1080p en modo portátil.

La experiencia completa sobre la marcha

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Aspyr Media, Inc) (Crédito de la imagen: Aspyr Media, Inc) (Crédito de la imagen: Aspyr Media, Inc) (Crédito de la imagen: Aspyr Media, Inc)

En declaraciones a TechRadar Gaming antes de su presentación, el productor senior de Aspyr, Kay Gilmore, confirmó que la nueva versión para móviles es "la experiencia completa de Tomb Raider 1-3 Remastered con todo el mismo contenido". Eso significa que incluye los tres juegos completos y "todas las expansiones, niveles secretos, el modo desafío y una de las mejoras favoritas [del equipo] de la franquicia, el modo foto".

También revelaron que esta versión del juego «es realmente única» y «se basa en el código original del juego», en lugar de en las versiones existentes para PC, PlayStation, Xbox o Switch.

Este enfoque permitió al equipo optimizar la interfaz de usuario (UI) y el esquema de control para teléfonos y tabletas, así como solucionar algunos errores persistentes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"La mayor parte del tiempo se dedicó a hacer que la experiencia del usuario fuera fluida y a simplificar la IU para los controles táctiles", dijeron. "También hicimos muchas optimizaciones y solucionamos problemas heredados adicionales para los fans".

Además de la introducción de los controles táctiles, Tomb Raider 1-3 Remastered ofrece compatibilidad total con mandos móviles para aquellos que prefieran usar un gamepad para disfrutar de una experiencia más parecida a la de una consola.

El director de producto de Aspyr, Adam Hankins, describió el lanzamiento como «una prueba de la fuerza perdurable de la franquicia» y explicó que la actualización del modo desafío demuestra que estos viejos juegos «siguen evolucionando».

Tomb Raider 1-3 Remastered tiene un precio de 29,99 dólares en dispositivos móviles (aunque actualmente hay un descuento de lanzamiento por tiempo limitado que lo sitúa en solo 14,99 dólares), lo que es relativamente barato para un lanzamiento en consola, pero bastante caro en el mercado móvil en general, donde lo habitual son los títulos gratuitos.

Según Hankins, este precio refleja "un creciente interés por las experiencias de juego puras en dispositivos móviles" que no se vean "interrumpidas por anuncios o microtransacciones".

"Ofrecemos un valor increíble en un solo paquete: los tres juegos emblemáticos, todos los DLC originales, nuestro nuevo modo Desafío y un modo Foto completo", añadió. "Es una experiencia de consola completa y de alta calidad que puedes llevar a cualquier parte".

Los posibles compradores de dispositivos móviles también pueden probar los tres primeros niveles de cada juego de forma gratuita, una medida que, según Kettering, "reducirá al máximo las barreras de entrada".

"Dado que estos juegos no se diseñaron originalmente para dispositivos móviles, somos conscientes de que los jugadores pueden querer comprobar cómo se adaptan las mecánicas clásicas a una interfaz táctil antes de comprometerse", afirma. "Al ofrecer los primeros niveles de forma gratuita, invitamos al público más amplio posible a experimentar de primera mano el legado de Lara".

Este año se cumple el 30.º aniversario de la franquicia Tomb Raider, por lo que es un momento emocionante para los fans de la serie. El remake del primer juego, desarrollado por Crystal Dynamics y Flying Wild Hog, titulado Tomb Raider: Legacy of Atlantis, se lanzará este año, y le seguirá una nueva entrega llamada Tomb Raider: Catalyst en 2027.

"Aunque hoy no tenemos nada que anunciar, lo cierto es que no hemos terminado con Tomb Raider", adelantó Kettering. "Sentimos mucho cariño por esta serie y nuestro viaje con Lara está lejos de terminar. Recomiendo a los fans que estén atentos, ya que 2026 se perfila como un gran año para la franquicia".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.