Logitech G PLAY 2025 llega a México: tecnología gamer y estrenos mundiales
Logitech G PLAY 2025 se vivirá en Twitch México con streamers y pro players
¡Atención! Sobre todo si son gamers de corazón, pues Logitech G Play 2025, el evento anual en donde la marca suiza, a través de su división "Logitech G", revela sus novedades tecnológicas en dispositivos hechor por y para los gamers llega a México este 17 de septiembre.
Este evento global se transmitirá vía satélite para todo el mundo, y por primera vez en nuestro país contaremos con una retransmisión exclusiva a las 19:00 horas (CDMX), a través de Twitch, en donde los creadores de contenido y streamers: @MirreyTV @VickyPalami y @Alliege se reunirán con los PRO players Seiya-Lyon Gaming-LOL Pro Player y Tura-AKV Esports-Valorant Pro Player y con el piloto de carreras profesional mexicano, Rubén García Jr, 5 veces campeón de la NASCAR, para reaccionar a estos estrenos y conversar sobre lo que está por venir en la industria de los videojuegos.
Esta nueva edición de Logitech G PLAY 2025 pondrá el foco en equipos innovadores, tecnología de última generación, en quienes hacen prosperar el universo de los videojuegos, a los amantes del streaming, las carreras de simulación o los juegos competitivos. Logitech G revelará una serie de novedades.
Disfruta de reacciones en directo, momentos de la comunidad y sé parte de esta fiesta. La celebración continúa con los Logitech G PLAY Days, del 15 al 28 de septiembre, una temporada de descuentos exclusivos de hasta el 40% en productos como teclados, mouse, auriculares y volantes de carreras en la tienda oficial de Logitech G.
“En Logitech G PLAY, no solo presentaremos las últimas novedades en el mundo de los videojuegos, sino que también rendiremos homenaje a las personas que lo hacen posible: nuestros jugadores, nuestros socios y nuestros creadores”, afirmó Yalcin Yilmaz, vicepresidente de Logitech para Europa y Asia-Pacífico. “En esta celebración mundial, ofreceremos la emoción de un estreno al estilo de los videojuegos para explorar los próximos avances en el mundo del juego”.
