La próxima consola Xbox, Project Helix, "avanzará en el estado del arte" y pretende ser muy superior a la Serie X

Microsoft ha revelado nuevos detalles sobre su próxima consola Xbox, Project Helix.

El sistema contará con un SOC personalizado basado en AMD, diseñado conjuntamente para la próxima generación de DirectX y FSR.

También ofrecerá un rendimiento y una capacidad mejorados en el trazado de rayos.

Tras la revelación de Project Helix a principios de este mes, Microsoft ahora compartió algunas de las especificaciones de la consola, que promete ofrecer rendimiento de próxima generación.

Durante una keynote especial en Game Developers Conference 2026 (gracias a IGN), Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation en Microsoft, presentó un análisis detallado del próximo híbrido entre PC y consola de Xbox, prometiendo “una mejora de un orden de magnitud” en el rendimiento del ray tracing.

“El diseño completo de la consola busca inaugurar la próxima generación del gaming en consolas al impulsar el estado del arte y derribar muchas de estas barreras”, explicó Ronald. “Project Helix está diseñado para ejecutar tus juegos de Xbox y PC, ofreciendo alto rendimiento y brindando la mejor experiencia centrada en el jugador”.

El artículo continúa a continuación

Ronald también anunció que Microsoft trabaja estrechamente con AMD “para definir la próxima generación de renderizado y simulación”. La consola estará impulsada por un SoC personalizado basado en AMD, codiseñado para la próxima generación de DirectX y AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), y ofrecerá capacidades y rendimiento de ray tracing de nueva generación.

Más allá de estas características, Project Helix también incluirá “un aumento de un orden de magnitud en el rendimiento y las capacidades de ray tracing, más allá de lo que actualmente es posible con Xbox Series X y Xbox Series S”, lo que sugiere que Xbox busca ofrecer una consola significativamente más potente que el hardware de la generación actual.

“También habilita la ejecución de work graphs dirigidos por GPU, eliminando cuellos de botella del CPU, lo que significa que la GPU puede generar su propia carga de trabajo en tiempo real. Esto ofrece un enorme aumento de rendimiento y permite simulaciones masivas en tiempo real y mundos complejos a gran escala con geometría generada en tiempo de ejecución y entornos interactivos que los jugadores realmente quieran explorar”, explicó Ronald.

Además, Project Helix “está realmente diseñado para la próxima generación de renderizado asistido por redes neuronales”. Según Ronald, “hemos llegado a ciertos límites de lo que es posible con las técnicas tradicionales de renderizado, y si queremos seguir avanzando el estado del arte, necesitamos inventar tecnología completamente nueva”.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Una parte clave de esto es cómo estamos integrando la próxima versión de AMD FSR en Project Helix y en el kit de desarrollo de juegos de Xbox. Esto está pensado para la siguiente generación de técnicas de renderizado neuronal, ya sea en materiales neuronales, imágenes generadas o incluso en las últimas técnicas de upscaling basadas en aprendizaje automático o superresolución”, continuó. “También hablamos de nuevas técnicas de generación de múltiples fotogramas basadas en ML. Incluso hay nuevas capacidades, como una técnica completamente nueva de regeneración de rayos, diseñada para ofrecer ray tracing de alto rendimiento tanto en tiempo real como en path tracing”.

Durante la keynote, Ronald también confirmó que Microsoft planea enviar versiones alfa del hardware a desarrolladores a partir de 2027, lo que sugiere que aún pasará bastante tiempo antes de que la consola llegue a manos de los jugadores.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.