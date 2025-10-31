La gran actualización de Amazon Prime te permite jugar gratis a un montón de juegos fantásticos, incluidos los favoritos de toda la familia

Amazon acaba de renovar sus servicios Prime Gaming y Luna, incorporando aún más funciones a tu ya completa suscripción Prime.

Si actualmente eres miembro, ahora tienes a tu alcance una mina de oro de juegos. Esto incluye una biblioteca de títulos para fiestas, acceso gratuito a grandes experiencias AAA como Indiana Jones and the Great Circle y Kingdom Come: Deliverance 2, además de la posibilidad de reclamar una selección mensual de títulos que puedes conservar para siempre.

Tanto si nunca has aprovechado la oferta de juegos de Amazon como si eres un jugador habitual ansioso por saber qué ha cambiado, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Juego sin consola

(Image credit: Bethesda)

¿Sabías que tu suscripción a Prime tiene beneficios increíbles como acceso a juegos totalmente gratis (a través de Amazon Luna)? Así como lo lees.

Bueno, Luna es un servicio de juegos en la nube que te permite sumergirte en toda una serie de juegos sin necesidad de hardware costoso ni descargas largas. El único requisito real es una conexión a Internet rápida, ya que los juegos se transmiten directamente desde servidores de alta especificación.

Piensa en ello como el equivalente en videojuegos de Netflix (o debería decir Prime Video), ya que puedes acceder directamente desde el navegador web de tu teléfono, Smart TV o computadora portátil con solo tu inicio de sesión de Amazon. Luna lleva ya unos años en funcionamiento, pero una reciente actualización de su biblioteca ha hecho que el servicio sea aún más atractivo que nunca. Los miembros Prime ahora pueden jugar a algunos de los mayores éxitos del año, como Indiana Jones and the Great Circle y Kingdom Come: Deliverance 2, sin costo adicional.

Esto es solo una pequeña muestra de lo que se ofrece, ya que hay de todo, desde viejos favoritos hasta joyas ocultas de los juegos independientes. Ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina, te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a Alien: Isolation para pasar un buen susto espacial, o que te sumerjas en un megajuego de rol como Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si necesitas aún más juegos, siempre puedes pasarte a Luna Premium (que sustituye al antiguo servicio Luna Plus) por 9,99 $/8,99 £ adicionales al mes, aunque, sinceramente, creo que la oferta básica es tan generosa que no sentirás la necesidad de suscribirte en breve.

Prueba nuevos y exclusivos juegos para fiestas

(Image credit: Amazon)

La nueva incorporación estrella del relanzamiento de Luna es su nueva función GameNight, diseñada para ofrecer una selección de títulos fáciles de aprender y jugar para tu próxima reunión con amigos o una noche de juegos familiar improvisada.

Aunque la mayoría de los juegos de Luna se controlan mejor con un teclado y un ratón, o con un controlador compatible como el Luna Wireless Controller, los de GameNight están diseñados para jugarse íntegramente desde tu teléfono. Tuve la oportunidad de probar varios juegos antes de su lanzamiento, en un evento de presentación de Amazon con un grupo de periodistas e influencers, y puedo confirmar que, con el grupo adecuado, pueden ser muy divertidos.

Franquicias conocidas como Angry Birds aparecen junto a adaptaciones populares de juegos de mesa tradicionales como Clue y Ticket to Ride (este último encabeza mi guía de los mejores juegos de mesa digitales del momento). Si buscas algo un poco diferente, el juego exclusivo Courtroom Chaos - Starring Snoop Dogg es una diversión extraña y extravagante. Ambientado en un tribunal televisivo al estilo de Judge Judy y dirigido por el famoso rapero, te divide en equipos de defensa y acusación y te hace llevar un juicio totalmente improvisado hablando directamente a tu teléfono.

La tecnología de IA generativa permite a Snoop responder de una manera impresionante y variada, interrumpiendo para pedir aclaraciones o lanzando algunas pullas antes de llegar a un veredicto final. Es el tipo de experiencia para la que los juegos de IA parecen más adecuados, ya que permiten nuevas e interesantes posibilidades de juego que de otro modo no serían posibles, en lugar de sustituir la creatividad de los desarrolladores humanos.

Aún puedes conseguir juegos gratis para conservar

(Image credit: 2K)

Siempre hablo maravillas de Prime Gaming, la lista mensual de juegos gratuitos para PC de Amazon para plataformas como GOG y Epic Games Store. Es una de las ventajas menos valoradas de Amazon Prime, pero parece que la empresa quiere darle un poco más de protagonismo combinándola con Luna.

Ahora encontrarás todos tus regalos en una nueva sección llamada «Reclamar» en el sitio web de Amazon Luna, y la oferta actual no te la puedes perder. Puedes hacerte con Fallout 3: Game of the Year Edition y Fallout: New Vegas Ultimate Edition, dos fantásticos juegos de rol que son el complemento perfecto para la próxima segunda temporada de la serie de televisión Fallout de Amazon.

También vale la pena reclamar el brillante título de estrategia XCOM 2, al igual que Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition. No hay límite en cuanto al número de juegos que puedes reclamar, así que te recomiendo que te tomes unos minutos para coleccionarlos todos si tienes tiempo.

¿Aún no eres suscriptor de Amazon Prime? Echa un vistazo a los mejores precios en tu región a continuación, o sigue leyendo para conocer algunas de las mejores recomendaciones de juegos para PC.