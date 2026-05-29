Ingrid debuta en Street Fighter 6 con nuevos modos y caos interdimensional

¡La espera terminó! Ingrid finalmente se une al elenco de Street Fighter 6 en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Tras su debut en Capcom Fighting Evolution en 2004, Ingrid volvió rápidamente a rasgar el tejido de la realidad para aparecer en Street Fighter Alpha 3 MAX en 2006. ¡Las maquinaciones mágicas de Ingrid podrán encontrarse en los tres modos de juego de Street Fighter 6, incluyendo Fighting Ground, World Tour y Battle Hub!

Street Fighter 6 - Tráiler de lanzamiento de la actualización de Ingrid - YouTube Watch On

Ingrid puede obtenerse con el Pase de Personajes de Año 3 de Street Fighter 6, el Ultimate Pass de Año 3 o de manera individual con Fighter Coins. Estará disponible con dos atuendos desde su lanzamiento: el atuendo 1 con su indumentaria interdimensional, y el atuendo 2, inspirado en su apariencia en Capcom Fighting Evolution, donde llevaba un uniforme escolar morado. El atuendo 2 puede conseguirse con Fighter Coins, al alcanzar el máximo vínculo con ella en el World Tour o al llenar al máximo su medidor de adquisición en el modo Arcade con avatares.

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Como se vio en el tráiler de jugabilidad en YouTube publicado anteriormente, Ingrid acaba con la competencia con una potente pizca de destrucción cósmica. Aprovecha el poder del sol para lanzar rayos cósmicos mientras entra y sale danzando de la distancia de ataque para acabar rápidamente con cualquier enemigo potencial. La llegada de Ingrid a Metro City también marca el capítulo final de la historia del World Tour y la llegada de dos nuevos modos: Combate aleatorio con avatares y modo Arcade con avatares.

El primero permite a los jugadores enfrentarse entre sí con cualquier combinación de estilo de pelea, movimientos especiales y equipo, usando niveles y estadísticas fijas de jugador. Por otro lado, el segundo enfrenta al avatar del jugador contra maestros controlados por la CPU para que pueda aprender sus estilos, fortalecer su vínculo y adquirir movimientos especiales. El modo Arcade con avatares también incluye Battle Tours, que muestran los finales de juegos anteriores de Street Fighter al completarlos. Los objetos y la experiencia obtenidos en el modo Arcade con avatares pueden usarse posteriormente en las batallas con avatares del Battle Hub sin restricciones de nivel.

Con el lanzamiento de Ingrid, el Año 3 de Street Fighter 6 llega a su fin. Así mismo, el atuendo 3 ya está disponible para ella y para todos los demás personajes del Año 3, incluyendo a Sagat, C. Viper y Alex. Los atuendos deportivos DriveTech también ya están disponibles gratis para todos los personajes. Además, 28 artes totalmente nuevos para la pantalla de Nuevo Retador con ilustraciones originales de los artistas ganadores también están disponibles gratis. Ingrid también trae consigo un nuevo ajuste de batalla y correcciones de errores.