"Hay otra sorpresa en camino": el director de Resident Evil Requiem confirma que se está preparando un minijuego DLC y que habrá más noticias próximamente

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, ha confirmado que en mayo llegará un nuevo minijuego DLC.

También se está desarrollando una expansión de la historia.

Nakanishi ha insinuado que la historia de Leon podría revelarse por completo en la expansión.

Deslinde de responsabilidad Este artículo contiene importantes spoilers sobre Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem, de Capcom, ha sido un gran éxito, con más de cinco millones de copias vendidas en menos de una semana, lo que lo convierte en el título más vendido de la querida franquicia. Afortunadamente, Capcom solo está empezando con esta última entrega.

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, confirmó que en mayo llegará un minijuego y que actualmente se está desarrollando una nueva expansión de la historia. Se esperan más actualizaciones para mejorar el rendimiento y corregir errores, y se prevé que el modo foto sea lo primero en implementarse.

Esto llega tras los recientes rumores de que un DLC de Requiem se encontraba en las últimas fases de desarrollo, y los fans incluso especulaban con que la expansión de la historia probablemente involucraría a Leon S. Kennedy y continuaría desde donde terminó el juego. Francamente, todavía hay algunas preguntas sin respuesta sobre la posible pareja sentimental de Leon (basadas en el anillo que se ve en el arte conceptual y en la escena final) y el destino de otros personajes clásicos del juego.

El artículo continúa a continuación

"Hay otra sorpresa para mayo", dijo Nakanishi. "Tenemos previsto añadir un minijuego. Esperamos seguir ofreciendo soporte a Resident Evil Requiem para estar a la altura de su buena acogida".

(Image credit: Future / Capcom)

Antes de desvelar el secreto de la ampliación de la historia, Nakanishi mostró varias fotos, la primera de las cuales se burlaba del destino romántico de Leon, pero que quizá también servía como adelanto de lo que podría incluir la ampliación de la historia.

"En esta historia, profundizaremos en el mundo de Requiem. Estamos trabajando duro en ello. Llevará algún tiempo, así que les pedimos paciencia y esperamos que lo esperen con ilusión".

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8KMarch 10, 2026

El final de Requiem no solo insinúa la posible aparición de Chris Redfield en el DLC a través de un pequeño cameo (y da pistas sobre la entrada en acción de su escuadrón Hound Wolf), sino que aún se desconoce el destino de otros supervivientes de Raccoon City del elenco original de la serie.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque Elpis curó con éxito a Leon y es de suponer que hará lo mismo con Sherry Birkin, no se sabe nada sobre el bienestar de Jill Valentine o Claire Redfield, dos de los personajes originales que supuestamente siguen infectadas con una cepa del virus T a través del síndrome de Raccoon City.

Tendremos que esperar un poco más para conocer más detalles sobre lo que abarcará la expansión de la historia, pero en cuanto al DLC del minijuego, parece que Capcom podría estar preparando un modo de juego multijugador Mercenarios, o algo similar para aumentar el valor de rejugabilidad de Requiem.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.