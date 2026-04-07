GeForce NOW suma nuevos juegos en abril encabezados por PRAGMATA

Ya han pasado algunos días de abril, sin embargo, las sorpresas en GeForce Now apenas comienzan con diez títulos nuevos, incluyendo el esperado lanzamiento de PRAGMATA de Capcom. Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles a continuación:

Esta semana hay una docena de juegos nuevos disponibles para jugar en streaming, entre ellos Arknights: Endfield, que amplía la aclamada serie para convertirla en una aventura de estrategia en tiempo real totalmente en 3D. En GeForce NOW, cada batalla se desarrolla con precisión y cada misión se ve más nítida que nunca.

Domina la frontera

(Image credit: NVIDIA)

Arknights: Endfield, de Hypergryph, amplía el aclamado universo de Arknights para convertirlo en un juego de rol y estrategia en tiempo real totalmente en 3D. Combinando la planificación táctica con una elegante estética de ciencia ficción, el título invita a los jugadores a adentrarse en un mundo caracterizado por asentamientos terraformados, tecnología avanzada y amenazas inminentes bajo la superficie del planeta.

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Ambientado en el peligroso planeta Talos-II, Endfield narra la historia de un grupo de pioneros que descubre secretos perdidos y lucha contra facciones hostiles. El juego combina a la perfección la construcción de bases, la exploración y el combate, con escuadrones de operadores que se coordinan en tiempo real para superar peligros ambientales y enemigos poderosos. Cada decisión influye en la supervivencia, el progreso y el misterio que se va revelando del mundo.

En GeForce NOW, Arknights: Endfield se puede jugar con la configuración más alta desde prácticamente cualquier dispositivo, lo que permite disfrutar de imágenes nítidas y alto rendimiento. El renderizado de GeForce RTX da vida a los horizontes metálicos y los páramos resplandecientes del juego, mientras que la transmisión con latencia ultrabaja garantiza que cada comando táctico se ejecute con precisión.

Da la bienvenida a abril

(Image credit: NVIDIA)

La colección Mega Man Star Force Legacy Collection de Capcom incluye siete juegos y contenido adicional, como una galería de ilustraciones y música. Geo Stelar, de once años, es un niño afligido que se aísla tras la misteriosa desaparición de su padre, un astronauta. Su vida cambia cuando se encuentra con un ser extraterrestre llamado Omega-Xis, quien le otorga el poder de convertirse en Mega Man. La colección se transmite al instante con GeForce NOW, convirtiendo cualquier dispositivo en una terminal de Star Force lista para salvar el mundo una vez más.

Echa un vistazo a lo que hay disponible esta semana:

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Hozy (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de marzo)

Cooking Simulator 2: Better Together (Nuevo lanzamiento en Steam, 31 de marzo)

Legacy of Kain: Ascendance (Nuevo lanzamiento en Steam, 31 de marzo)

Subliminal (Nuevo lanzamiento en Steam, 31 de marzo

Super Meat Boy 3D (Nuevo lanzamiento en Steam, 31 de marzo)

I Am Jesus Christ (Nuevo lanzamiento en Steam, 2 de abril)

ALL WILL FALL (Nuevo lanzamiento en Steam, 3 de abril, compatible con GeForce RTX 5080)

Arknights: Endfield (Sitio web oficial)

Mega Man Star Force Legacy Collection (Steam)

Nova Roma (Steam y Xbox, disponible en Game Pass)}

RuneScape: Dragonwilds (Steam)

Way of the Hunter 2 (Steam, compatible con GeForce RTX 5080)

Y esperamos con ansias los partidos que se disputarán a lo largo del mes:

Vampire Crawlers: El comodín turbo de Vampire Survivors (Nuevo lanzamiento en Steam, 21 de abril)

Samson (Nuevo lanzamiento en Steam, 8 de abril)

Replaced (Nuevo lanzamiento para Xbox, disponible en Game Pass, 14 de abril)

Cthulhu: El abismo cósmico (Nuevo lanzamiento en Steam, 16 de abril)

PRAGMATA (Nuevo lanzamiento en Steam, 17 de abril)

Outbound (Nuevo lanzamiento en Steam, 23 de abril)

Heroes of Might and Magic: Olden Era (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de abril)

Bus Bound (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de abril)

Más de marzo

Además de los 15 juegos anunciados el mes pasado, se han incorporado 12 más a la biblioteca de GeForce NOW: