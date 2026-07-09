Una importante cadena de tiendas de artículos de segunda mano advierte que la escasez de juegos físicos de PlayStation se traducirá en precios más altos para los consumidores y en "menos oportunidades para comparar precios"

Sony ha anunciado que planea dejar de producir discos físicos de videojuegos en enero de 2028

Esta medida ha enfurecido a los jugadores, y una petición que insta a la empresa a revocar la decisión ya ha reunido más de 250 000 firmas

musicMagpie, una importante cadena minorista de productos de segunda mano del Reino Unido, advierte que esto podría provocar un aumento de los precios y una menor variedad de opciones para los compradores

La semana pasada, Sony, fabricante de PlayStation, anunció que dejaría de producir nuevos discos de videojuegos en enero de 2028, en respuesta a que la demanda de lanzamientos digitales supera «significativamente» a la de los físicos. La medida enfureció de inmediato a los jugadores, y algunos prometieron dejar de comprar productos de PlayStation por completo y crearon una petición para instar a la empresa a que cambiara de opinión.

La petición ya ha acumulado casi 250 000 firmas, lo que ha llevado a musicMagpie, una importante cadena de tiendas de segunda mano del Reino Unido, a pronunciarse al respecto.

Su experto interno en juegos físicos, Alex Black, advierte que la decisión de Sony provocará precios más altos y menos opciones para los compradores: "Si la industria abandona por completo los soportes físicos, los consumidores tendrán menos oportunidades de comparar precios para encontrar la mejor oferta o de recuperar parte del costo de los nuevos lanzamientos al intercambiar sus juegos".

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Alex Black Gerente de categoría de medios en musicMagpie Alex Black es gerente de la categoría de medios en musicMagpie y cuenta con varios años de experiencia en el mercado de productos de entretenimiento de segunda mano. Es responsable de las categorías de videojuegos y libros de la empresa, y supervisa la fijación de precios, la estrategia comercial y el análisis de mercado.

Él cree que la decisión incluso corre el riesgo de hacer que este pasatiempo sea menos accesible, al excluir a quienes cuentan con un ingreso disponible más bajo. "Los juegos de segunda mano permiten a la gente acceder a juegos más asequibles, al tiempo que prolongan la vida útil de los productos físicos", explica.

"Los clientes suelen comprar juegos de segunda mano para ahorrar dinero y venden los títulos que ya han completado para financiar su próxima compra. Es un modelo que beneficia tanto a los consumidores como a la sustentabilidad, al mantener en circulación durante más tiempo productos que están en perfectas condiciones".

El minorista también está al tanto de la reacción negativa en línea ante el anuncio, y considera que esto demuestra lo importantes que son los lanzamientos físicos para los jugadores —aunque Sony parezca pensar lo contrario—.

“Los comentarios de los jugadores sobre la decisión de Sony de pasar a ser exclusivamente digital demuestran claramente que existe una enorme comunidad de jugadores que aún valora la posesión física, ya sea para coleccionar, conservar o simplemente tener algo que puedan guardar, prestar o revender”, dice Black.

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"Para muchos consumidores, comprar un juego físico significa adquirir un activo que conserva, o incluso aumenta, su valor. En comparación, las compras digitales están vinculadas a licencias y diversas plataformas, lo que significa que los consumidores tienen menos flexibilidad sobre lo que compran".

Los datos de ventas de musicMagpie indican sin duda que todavía existe cierta demanda de títulos físicos. Durante el último año, el minorista vendió aproximadamente 360 000 videojuegos físicos, de los cuales más de 157 000 eran para consolas PlayStation.

Aunque la postura de musicMagpie podría ganarle puntos entre los jugadores, tal vez ya sea demasiado tarde para que Sony cambie de rumbo. La empresa ya ha tomado medidas para reutilizar la histórica fábrica de PlayStation que fabricó 24 mil millones de discos, mientras que los analistas de la industria afirman que las ventas digitales son "demasiado lucrativas" como para ignorarlas.

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