"Eliminar los discos no representa un progreso, simplemente elimina la posibilidad de elegir": la Asociación de Minoristas de Entretenimiento denuncia la decisión de Sony de acabar con los discos físicos

La Asociación de Minoristas de Entretenimiento ha criticado duramente la decisión de Sony de eliminar los discos físicos.

La organización comercial británica afirma que los juegos digitales "deberían complementar los formatos físicos, no sustituirlos".

La ERA afirma: "Eliminar los discos no representa un progreso, simplemente elimina la posibilidad de elegir".

La asociación comercial británica Entertainment Retailers Association (ERA) ha criticado la decisión de Sony de poner fin a la producción de discos físicos de PlayStation.

La compañía de videojuegos ha recibido una reacción negativa abrumadora desde que anunció su plan de retirar los discos físicos en 2028, y ahora, como informa The Game Business , la ERA, que representa a la mayoría de los principales minoristas de videojuegos en el Reino Unido, incluidos Amazon, Game, Sainsbury's y HMV, ha condenado el plan, calificándolo de "un triunfo de la conveniencia corporativa sobre la elección del consumidor".

"Cada año, millones de jugadores siguen optando por comprar copias físicas porque valoran la verdadera propiedad", declaró la directora ejecutiva Kim Bayley en un comunicado. "Un disco se puede compartir con la familia, intercambiar, coleccionar, conservar y, lo que es fundamental, seguir jugando años después. Una licencia de descarga a menudo no ofrece ninguna de esas libertades".

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Según NielsenIQ y la empresa de investigación de mercado GfK, The Game Business informa que el 45 por ciento de todos los juegos físicos vendidos en el Reino Unido en 2025 fueron para PS4 o PS5, lo que representa casi la mitad de todos los ingresos por juegos físicos durante este período, y la mayoría de las ventas se realizaron por correo en lugar de recogidas en tienda el día del lanzamiento.

La ERA también afirmó que el 25 por ciento de los jugadores menores de 25 años utilizan discos y que el mercado total de juegos en formato disco en el Reino Unido estaba valorado en más de 300 millones de libras esterlinas en 2025, "lo que demuestra que sigue existiendo un público sustancial y comprometido con los juegos en formato físico".

"Los minoristas ven esta demanda a diario", afirmó Bayley. "Los juegos físicos siguen atrayendo clientes a las tiendas y aportando un valor real a los consumidores a través de regalos, coleccionismo y reventa. La industria debería adoptar todas las formas legítimas en que los consumidores desean comprar juegos, en lugar de limitar sus opciones".

El director ejecutivo continuó: "La distribución digital ha transformado los videojuegos y es enormemente popular, pero debe complementar los formatos físicos, no reemplazarlos."

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“Los consumidores merecen la libertad de elegir cómo comprar su entretenimiento. Eliminar los discos no representa un progreso, simplemente elimina la posibilidad de elegir. Esto es malo para los jugadores, malo para los minoristas y, en definitiva, malo para la salud y la preservación a largo plazo de nuestra industria de los videojuegos.”

Desde su anuncio a principios de este mes, Sony ha guardado silencio ante la fuerte reacción negativa. Muchos fans se han unido para instar a la compañía a que revierta su decisión, e incluso han firmado una petición que ya cuenta con más de 310.000 firmas.