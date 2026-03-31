El Xbox Games Showcase 2026 se transmitirá en junio y vendrá seguido de un "análisis en profundidad" de la franquicia Gears of War: aquí te contamos cuándo podrás verlo y qué puedes esperar
Los fans podrán disfrutar de "primeras imágenes del juego" y "grandes novedades sobre los próximos títulos"
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- El Xbox Games Showcase 2026 se transmitirá el 7 de junio
- Se revelarán nuevas secuencias de juego y "grandes novedades" sobre los próximos títulos
- Tras el showcase tendrá lugar el Gears of War: E-Day Direct
Microsoft ha anunciado los planes para su evento anual Xbox Games Showcase de este verano, junto con un Gears of War: E-Day Direct.
El Xbox Games Showcase 2026 está programado para el 7 de junio a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST, y le seguirá inmediatamente un análisis en profundidad del regreso de la franquicia Gears of War con el evento Gears of War: E-Day Direct.
Para ver ambas transmisiones en vivo, los espectadores pueden sintonizar los canales sociales oficiales de Xbox, como YouTube, Twitch, Xbox ASL Twitch y Facebook.El artículo continúa a continuación
Se espera que la presentación principal ofrezca «primeras imágenes del juego y grandes noticias sobre los próximos títulos» de los estudios propios de Microsoft y de sus socios externos, incluyendo juegos «desde las franquicias más importantes hasta los futuros favoritos del mundo indie».
Inmediatamente después, Xbox «profundizará aún más en uno de los juegos que llegará a finales de este año», Gears of War: E-Day, directamente desde el desarrollador, The Coalition Studio.
El juego se reveló oficialmente durante el Xbox Games Showcase de 2024, por lo que es muy probable que por fin conozcamos la fecha de lanzamiento y veamos nuevas imágenes de juego.
"Gears of War: E-Day Direct llevará a los jugadores al inicio del Emergence Day, ofreciendo nuevos detalles, jugabilidad y perspectivas sobre la tan esperada historia de los orígenes de la saga Gears of War", afirmó Microsoft en una publicación de Xbox Wire.
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Para celebrar el 25.º aniversario de Xbox, la empresa recupera el Xbox FanFest, que incluirá un repaso a los últimos 25 años, «junto con una visión de lo que está por venir».
El Xbox Games Showcase suele ser un gran evento repleto de emocionantes novedades sobre juegos nuevos y próximos, así que espero grandes sorpresas este año, y tal vez incluso la tan esperada fecha de lanzamiento de Fable, de Playground Games, que saldrá a la venta a finales de este año.
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Demi is a freelance games journalist who helps cover gaming news at TechRadar. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor