Probé las tres cámaras más populares para Nintendo Switch 2, y esta es la única que recomendaría

Cuando se presentó la Nintendo Switch 2 por primera vez el año pasado, una de las novedades más interesantes del sistema fue su función GameChat. Solo tienes que pulsar el botón C para chatear con tus familiares o amigos y disfrutar de cada reacción, ya sea al adelantar en la última vuelta de Mario Kart o al ganar un minijuego en Mario Party.

Para disfrutar al máximo de GameChat, te recomiendo que compres una cámara para tu Nintendo Switch 2. Esto te permitirá acceder a funciones de vídeo que no solo se utilizan para GameChat, sino también para determinados contenidos de títulos como Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV y la próxima versión para Switch 2 de Animal Crossing: New Horizons.

Pero, ¿qué cámara para Nintendo Switch 2 es la mejor? Después de probar tres de los modelos más populares, tengo una respuesta clara. Así es, he probado la cámara oficial para Nintendo Switch 2, la cámara Hori Piranha Plant y la cámara USB Hori para ayudarte a seleccionar el mejor modelo para tu nueva y brillante consola.

Compararé todas ellas en función de tres parámetros clave: diseño, rendimiento y relación calidad-precio. A continuación, daré mi veredicto sobre cuál es la mejor cámara para Nintendo Switch 2 y qué es lo que realmente la diferencia. Dicho esto, pasemos directamente a la comparación.

Diseño: ampliando los detalles

Ahora bien, en términos de diseño, hay muchas similitudes entre las cámaras USB y Piranha Plant de Hori. Una ventaja clave que comparten es que están optimizadas tanto para jugar en la tele como en la consola portátil. Cuando juegas con la consola acoplada, puedes colocar las cámaras en su base respectiva y montarlas o colocarlas sobre una superficie plana. Cuando estás fuera de casa, puedes conectar la cámara web directamente a la ranura USB-C superior del sistema, lo cual es increíblemente práctico.

Por su parte, la cámara oficial de Switch 2 no es tan versátil. Viene con un soporte seguro, que es óptimo para jugar en modo acoplado, pero no es desmontable, así que no hay modo portátil especializado, amigos.

Aunque la cámara oficial es un poco más rígida que sus rivales, un aspecto en el que destaca por encima de ellas es la calidad de fabricación. El soporte y la base de esta cámara son metálicos y están muy bien fabricados, lo que le da al producto un aspecto y un tacto de primera calidad. No es un accesorio muy llamativo ni emocionante, pero, de nuevo, tiene un diseño elegante y sofisticado, que encaja con la marca de la consola Switch 2.

Por otro lado, no soy un gran admirador de la estética de la cámara USB de Hori. Es cierto que es ultracompacta, lo que facilita su transporte en una funda como la funda oficial para Nintendo Switch 2, pero tiene un aspecto un poco soso.

La cámara más llamativa es, sin duda, la Hori Piranha Plant Camera para Nintendo Switch 2. Este modelo, que reproduce a la perfección al clásico enemigo de Super Mario, tiene una boca que se puede cerrar y que actúa como obturador de privacidad, una hoja acoplable e incluso una base que se asemeja a su icónica maceta. Es colorida y llamativa, lo que, combinado con su flexibilidad, la convierte, en mi opinión, en el modelo mejor diseñado de los tres.

Rendimiento: luces, cámara, acción

Tras su lanzamiento, la cámara Hori Piranha Plant recibió bastantes críticas. No por su diseño ni por su precio, sino por su rendimiento. Verás, la resolución de este dispositivo es de solo 480p, lo que a muchos usuarios les parecerá muy arcaico.

¿Qué significa esto en la práctica? Pues que puedes esperar resultados poco refinados, con caras borrosas, detalles oscurecidos y colores desvaídos. Es más, esto también ocurre con la cámara USB de Hori, por lo que no puedo recomendar ninguna de las dos a quienes busquen una buena calidad de imagen.

Estas cámaras también tienen un campo de visión bastante limitado, 85 grados para ser exactos. Por lo tanto, si quieres capturar a varios jugadores en tu sala de estar, el alcance de estos modelos puede ser demasiado limitado. El único aspecto en el que estas cámaras destacan, en cuanto a rendimiento, es el seguimiento. Enmarcan tu rostro con bastante eficacia en juegos como Mario Kart World, pero no esperes una imagen nítida, especialmente desde la distancia.

La historia es muy diferente con la cámara oficial de Nintendo Switch 2. Su resolución de 1080p supone una mejora gigantesca con respecto a los modelos de Hori, ya que produce una imagen más detallada, con colores más precisos y dinámica en todo momento. Aun así, 1080p no es en absoluto revolucionario, y he notado que algunos entornos aparecen un poco borrosos, pero esta cámara es sin duda lo suficientemente nítida para la mayoría de los usuarios.

La cámara oficial Switch 2 también tiene un mejor campo de visión, de unos 110 grados, lo que la hace ideal para capturar grupos más grandes. Funciona a 30 fps, igual que los dos modelos de Hori, y las tres cámaras ofrecieron un movimiento constante en mis pruebas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la cámara oficial Switch 2 es la clara ganadora en cuanto a rendimiento.

Precio: ¿qué cámara realmente vale la pena comprar?

(Image credit: Future)

Por último, hablemos de la relación calidad-precio, que podría decirse que es la categoría más importante de todas. Estas cámaras varían un poco en precio, y la Hori Piranha Plant suele costar 39,99 $ / 24,99 £ / 64,95 AU$ (tras una rebaja generalizada). La cámara USB de Hori suele rondar el mismo precio, pero la cámara oficial Switch 2 tiene un precio de venta al público de 54,99 $ / 49,99 £ / 69,95 AU$.

En este caso, sin embargo, creo que el gasto adicional merece la pena. Puede que la cámara oficial no sea tan versátil y compacta como la cámara USB de Hori ni tan moderna como la Piranha Plant, pero su calidad de imagen es mucho mejor que la de estas. Además, tiene un diseño robusto y elegante, y cuenta con su propio obturador de privacidad. Por todo ello, es el único modelo que recomendaría sin dudarlo a cualquiera que quiera mejorar su experiencia con GameChat.

