FIFA Heroes ya está disponible: el nuevo juego de fútbol llega con beneficios exclusivos para usuarios de Motorola

¡La espera terminó! FIFA Heroes llegó oficialmente a nivel mundial, ¿estás listo para disfrutar de este deporte, pero de una forma novedosa y crepitante? A continuación todos los detalles.

Este lanzamiento mundial supone el primer hito importante en la colaboración de Motorola con Solace, la empresa editora de este nuevo título de fútbol 5 de estilo arcade.

Ya en marzo, Motorola, una empresa de Lenovo, anunció que se había convertido en el socio oficial de smartphones del juego FIFA Heroes. El título reúne en un mismo campo a jugadores reales, mascotas de la Copa Mundial de la FIFA™, personajes de ficción y algunos de los creadores más influyentes del mundo, todo ello en un formato ligero y enérgico diseñado para partidos rápidos y una acción divertida y fácil de jugar. Al combinar la tecnología móvil de vanguardia de Motorola con el diseño dinámico del juego, la colaboración tiene como objetivo ofrecer a los aficionados una forma fluida de jugar donde sea que llegue la inspiración.

Latest Videos From Watch full video here:

Una publicación compartida por Motorola México (@motorola_mx) A photo posted by on

Con el lanzamiento de hoy, los usuarios de Motorola podrán disfrutar de una experiencia de juego mejorada, diseñada para ser fluida, envolvente y de acceso inmediato. Como parte de esta colaboración, los jugadores de Motorola recibirán un conjunto de contenidos y ventajas exclusivos dentro del juego, entre los que se incluyen:

La celebración de gol “Sssh Snap” de Motorola , con una animación característica del razr , en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, se burla del rival con un “Sshh” y cierra el teléfono de un chasquido. Se acabó la conversación.

, con una animación característica del , en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, se burla del rival con un “Sshh” y cierra el teléfono de un chasquido. Se acabó la conversación. La explosión de gol “Full Strength” de Motorola , en la que un razr retro dorado realiza una animación especial en homenaje a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia.

, en la que un dorado realiza una animación especial en homenaje a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia. Un título de perfil exclusivo “Hello Moto” , que permite a los jugadores mostrar su identidad Motorola

, que permite a los jugadores mostrar su identidad 5.000 monedas , que permiten a los jugadores subir al instante a un personaje al nivel 5 y obtener una ventaja inicial en el juego

, que permiten a los jugadores subir al instante a un personaje al nivel 5 y obtener una ventaja inicial en el juego 80 gemas , que se pueden usar en la tienda para desbloquear paquetes de jugadores, lotes, celebraciones de goles o contenido adicional del juego

, que se pueden usar en la tienda para desbloquear paquetes de jugadores, lotes, celebraciones de goles o contenido adicional del juego ¡Y mucho más próximamente!

(Image credit: Motorola)

Para facilitar aún más el acceso al juego, FIFA Heroes vendrá preinstalado en muchos de los próximos smartphones de Motorola. Los aficionados de todo el mundo también pueden descargarlo directamente desde Google Play Store, lo que garantiza que el juego esté a solo un toque de distancia. Y para los usuarios del motorola razr fold , la experiencia va un paso más allá. Con un diseño de juego optimizado de forma exclusiva para la gama de dispositivos plegables de Motorola, esta experiencia exclusiva aprovecha al máximo la amplia pantalla de 8,1″ del razr fold cuando está desplegada. Ofrece a los jugadores una visión amplia e ininterrumpida del campo, al tiempo que sitúa los controles cómodamente por debajo de la acción para una experiencia más despejada y ergonómica, redefiniendo lo que un dispositivo plegable puede aportar a los videojuegos.

Los aficionados pueden descargar FIFA Heroes hoy mismo en Google Play Store y empezar a jugar al instante.