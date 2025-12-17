Fans de Resident Evil creen haber encontrado evidencia del regreso de otro personaje clásico para Requiem

Leon podría no ser el único personaje que regresa en Resident Evil: Requiem

Los fans en las redes sociales creen haber encontrado evidencia de otra cara familiar.

Capcom no ha confirmado oficialmente el personaje, pero los hallazgos son convincentes.

Se reveló el regreso de Leon S. Kennedy como personaje jugable en Resident Evil: Requiem, gracias a la última presentación del juego en The Game Awards 2025.

Sin embargo, como informa IGN, los fanáticos de la serie creen haber encontrado evidencia de que otro personaje de Resident Evil 2 regresará para la próxima secuela.

Si bien no está 100% confirmado, la evidencia es bastante convincente de que Sherry Birkin, quien sobrevivió al incidente de Raccoon City cuando era niña junto a Leon y Claire, regresará en Resident Evil: Requiem.

El usuario de X, Waleed compara la voz de un personaje del último tráiler de Resident Evil: Requiem con la aparición de Sherry en Resident Evil 6.

The character speaking to Leon is most likely Sherry Birkin, the voice is the same as hers in Resident Evil 6, the hair color is exactly the same, and she also works in the same organization as Leon, DSO.#REBHFun pic.twitter.com/mYXTGAfYYaDecember 15, 2025

"El personaje que habla con Leon probablemente sea Sherry Birkin", escribió Waleed, "la voz es la misma que la de Resident Evil 6 , el color del pelo es exactamente el mismo y también trabaja en la misma organización que Leon, DSO".

El regreso de Sherry no sería una gran sorpresa, la verdad, dado lo centrado que parece estar Requiem en las referencias a la serie. Incluso la protagonista principal del juego, Grace, es hija de un personaje jugable de Resident Evil Outbreak.

En cualquier caso, Requiem parece ser el broche de oro a la saga Umbrella de Resident Evil. No me parece descabellado esperar el regreso de tantas caras conocidas, incluyendo (cruzo los dedos) a Claire y Ada, las otras protagonistas destacadas de RE2 . Aunque aún tengo esperanzas de que Jill salga de su retiro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.