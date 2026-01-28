Fanáticos de Silent Hill tendrán una gran excusa para probar Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake mientras Koei Tecmo y Konami anuncian colaboración
Una demo de Fatal Frame 2 también está en camino
- Silent Hill f y Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake recibirán contenido crossover oficial
- Ambos aparentemente recibirán disfraces gratis inspirados el uno en el otro.
- Una demo de Fatal Frame 2 también está en camino, y llegará una semana antes del lanzamiento del juego
Aquí tenemos una noticia de primer nivel para los fanáticos de los mejores juegos de terror, ya que Konami y Koei Tecmo se están uniendo para una colaboración conjunta entre Silent Hill f y el próximo Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake.
Koei Tecmo confirmó mediante un comunicado de prensa que Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake recibirá trajes inspirados en Silent Hill "próximamente como contenido descargable gratuito". El lanzamiento del juego de terror está previsto para el 12 de marzo de 2026.
En la cuenta oficial de Twitter de Silent Hill, Konami ha confirmado que también tendrá un papel que desempeñar, citándolo como "una colaboración cosmética especial entre Silent Hill f y la icónica aventura de terror japonesa", aunque aún queda por ver qué contenido se agregará aquí.
Something lies within the fog and darkness. We're thrilled to announce a special cosmetic collaboration between SILENT HILL f and the iconic Japanese horror adventure, Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE. Stay tuned for more details!#SILENTHILL #FatalFrame #CrimsonButterfly pic.twitter.com/EBP6nM735tJanuary 28, 2026
En el mismo comunicado de prensa, Koei Tecmo confirmó que Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake tendrá una demo gratuita el 5 de marzo de 2026, una semana antes del lanzamiento completo del juego. La demo estará disponible en todas las plataformas en las que se lanzará el juego, incluyendo PS5 , Xbox Series X |S, Nintendo Switch 2 y PC.
La colaboración es una gran noticia por varias razones. Por un lado, es fantástico ver a dos íconos del género de los videojuegos de terror japoneses reconocerse oficialmente. Además, es evidente que es una forma genial de presentar a los fans de cada serie.
Sin duda, no es la primera vez que Koei Tecmo contacta con otros desarrolladores para realizar colaboraciones entre juegos. El año pasado, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories y Envisioned Land ofrecieron contenido gratuito inspirado en Tekken 8 , y viceversa. Gust, desarrollador de Atelier, se esforzó al máximo en este proyecto, con un traje increíble para Yumia basado en la recién llegada a Tekken, Reina Mishima.
En cuanto a la demo de Fatal Frame 2 , me parece una pena que llegue justo una semana antes del lanzamiento del juego. Pero al menos les dará a quienes estén indecisos la oportunidad de probarlo antes sin gastar un céntimo.
