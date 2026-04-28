"El minijuego ya se encuentra en su fase final": el director de Resident Evil Requiem confirma que el DLC está a punto de salir, pero primero debes asegurarte de haber terminado el juego

Capcom ha confirmado que el primer contenido descargable (DLC) de Resident Evil Requiem está a punto de salir

El director Koshi Nakanishi ha dicho que el DLC, que incluye un minijuego, será un modo para un solo jugador basado en las batallas del juego principal

El productor Masato Kumazawa ha animado a los jugadores a terminar el juego principal para poder acceder al DLC

El éxito de Capcom de 2026, Resident Evil Requiem, cuenta actualmente con dos DLC en producción, y afortunadamente, uno de ellos llegará antes de lo previsto.

En una entrevista con Denfaminico Gamer (que hemos traducido automáticamente), el productor de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, y el director, Koshi Nakanishi, aconsejaron a los jugadores que se aseguraran de completar la historia principal del juego para poder acceder al próximo DLC de minijuegos en mayo.

Se les preguntó a ambos sobre los DLC anunciados para Requiem, y Nakanishi tranquilizó a los fans asegurando que el trabajo en el DLC de la historia está muy avanzado, afirmando: "En este momento, todo lo que puedo decir es que está actualmente en desarrollo, así que por favor esperen con ansias".

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Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el DLC de minijuegos, Nakanishi confirmó que "el desarrollo del minijuego ya se encuentra en las etapas finales". También dijeron que será un modo para un solo jugador, que se "basará en las batallas del juego principal". Nakanishi cree que los fans que esperaban más diversión lo disfrutarán, y animó a los jugadores a estar emocionados, diciendo: "afilen su hacha y esperen".

(Image credit: Capcom)

The mini-game's description is brief from Nakanishi, but it sounds very similar to the franchise's beloved Mercenaries game mode, which usually features multiple regions from the main game used as maps for players to cycle through.

Most importantly, though, Kumazawa said, "This mini-game content is unlocked after clearing the main story. So if you're planning to play it, clearing the main story during Golden Week would be just right for you to be able to play it."

This is often the case with Resident Evil games, and extra modes only become available once the main campaign is complete. It also appears as though Capcom is poised to release the DLC during Japan's Golden Week or very shortly after, placing the launch date sometime in early May, so fans won't have to wait long to continue their journey through Requiem.

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