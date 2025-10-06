El miedo también se dibuja: así es el nuevo tráiler de Little Nightmares III

¡Atención! Little Nightmares III nos reveló un nuevo tráiler con detalles increíbles, y no, no es solo un dibujo, es una forma de contener el miedo. ¿Tomarás el lápiz y compartirás el peso juntos?

Un nuevo tráiler inspirado en la creatividad reinventa el mundo de Little Nightmares III y el vínculo entre los nuevos personajes, Low y Alone, con un estilo artístico que evoca los dibujos de la infancia.

Little Nightmares III, que llegará el 10 de octubre, sigue el viaje de los nuevos personajes Low y Alone y añade una nueva variedad al juego, ya que cada uno es jugable y lleva su propio objeto icónico: un arco y flechas para Low y una llave inglesa para Alone. Los jugadores también pueden unirse a la pesadilla con amigos gracias al modo cooperativo en línea, que llega a la serie por primera vez. Little Nightmares III llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, PC a través de Steam y Xbox en PC, y Nintendo Switch y Switch 2.