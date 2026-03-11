El Future Games Show Spring Showcase se transmite esta semana. Aquí te contamos cómo verlo y qué juegos puedes esperar de la presentación de 90 minutos

La próxima Future Games Show Spring Showcase tendrá lugar el 12 de marzo a la 1 p. m. PT / 4 p. m. ET / 8 p. m. GMT.

Se mostrarán nuevos tráilers y avances de Life is Strange: Reunion, Directive 8020 y mucho más.

La Future Games Show Spring Showcase de 2026 comienza oficialmente esta semana, y nos ofrece un montón de tráilers de juegos totalmente nuevos y estrenos mundiales.

La presentación anual está programada para comenzar el 12 de marzo a la 1 p. m. PT / 4 p. m. ET / 8 p. m. GMT y será presentada por los actores Devora Wilde, conocida por Baldur's Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33, y Shai Matheson, que protagonizará la próxima LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Podrás sintonizar el Future Games Show Spring Showcase a través de Twitch, YouTube, Steam, X / Twitter, TikTok y más.

El programa durará más de 90 minutos y presentará más de 40 juegos próximos de estudios AAA e independientes, incluidos varios títulos que se espera que se lancen este año.

Algunas de las revelaciones confirmadas hasta ahora para el Spring Showcase incluyen nuevos tráilers de Life is Strange: Reunion, There are No Ghosts at the Grand, Project Shadowglass y Samson: A Tyndalston Story.

También habrá presentaciones exclusivas de desarrolladores para juegos como Hello Sunshine de Red Thread Games, Quite A Ride de Goodwin Games, The Dungeon Experience de Devolver Digital y Silver Pines de Wych Elm.

Supermassive Games también estará presente con más información sobre su próximo juego de terror y ciencia ficción cinematográfico, Directive 8020, que se lanzará el 12 de mayo para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S.

Inmediatamente después del Spring Showcase, se emitirá Future Game Show Live From GDC Festival of Gaming, un programa multiformato presentado por los presentadores del canal FGS, que incluirá más estrenos mundiales, tráilers exclusivos y noticias directas desde la feria de San Francisco.

Los espectadores podrán disfrutar de los tráilers de Project Songbird, un juego de terror narrativo en primera persona ambientado en los bosques de los Apalaches; Mr. Magpie's Harmless Card Game, el juego de cartas Minesweeper Deckbuilder de Giant Light Studios; Deep Rock Galactic: Rogue Core, de Ghost Ship Games, y el thriller narrativo en primera persona The Occultist.

