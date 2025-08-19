El clásico Kirby Air Ride de GameCube renace como Kirby Air Riders en Switch 2

La presentación Kirby Air Riders Direct de este 19 de agosto nos dejo grandes sorpresas de la misma voz de Masahiro Sakurai, director del juego.

Entre los detalles se explicaron las nuevas funciones, los modos que regresan, los personajes, las máquinas Air Ride y más, en este frenético juego de acción con vehículos que llegará al Nintendo Switch 2 el 20 de noviembre.

El juego Kirby Air Riders es una experiencia salvaje de acción por tierra, mar y aire que te pone al mando de la frenética diversión de Kirby. Mejorando y ampliando lo que fue Kirby Air Ride, lanzado originalmente para el Nintendo GameCube en 2003, este nuevo título ahora ofrecerá a los jugadores una lista de pilotos para elegir, cada uno con características y habilidades únicas. Además, habrá nuevas máquinas Air Ride, modos de juego que regresan y ¡nuevos movimientos especiales!

Kirby Air Riders es un caos trepidante de la mano de Sora Ltd. y Bandai Namco Studios, Inc.

Para ver la presentación completa de Kirby Air Riders Direct, visita:

A continuación encontrarás más información sobre las características y la jugabilidad destacadas por el Sr. Sakurai:

Cada máquina Air Ride, o simplemente “máquina”, tiene diferentes formas y características. Por lo general, flotan sobre el suelo y avanzan automáticamente, sin necesidad de presionar botones o inclinar hacia adelante la palanca izquierda del Joy-Con 2 para acelerar. Usa la palanca izquierda para cambiar de dirección inclinándola a la izquierda o derecha. Entonces, ¿qué hacen los botones? Carga de Impulso (Boost Charge): Al presionar el botón B, tu máquina tocará el suelo, iniciará una Carga de Impulso y frenará. Al soltar el botón, se activa un Impulso Rápido (Boost Dash). Como explicó el Sr. Sakurai, esto es más que un simple aumento de velocidad: si inclinas la palanca izquierda y mantienes presionado el botón de Carga de Impulso en curvas cerradas, podrás realizar maniobras de derrape, lo que te ayudará a obtener aún más ventaja de velocidad.

Al presionar el botón B, tu máquina tocará el suelo, iniciará una Carga de Impulso y frenará. Al soltar el botón, se activa un Impulso Rápido (Boost Dash). Como explicó el Sr. Sakurai, esto es más que un simple aumento de velocidad: si inclinas la palanca izquierda y mantienes presionado el botón de Carga de Impulso en curvas cerradas, podrás realizar maniobras de derrape, lo que te ayudará a obtener aún más ventaja de velocidad. Movimientos Especiales (Specials): No basta con la velocidad y la destreza al maniobrar para superar a la competencia. El botón Y es tu “botón Especial” y activa el movimiento especial único de tu personaje. Ataca a tus rivales y enemigos para llenar tu Medidor Especial y, una vez completo, ¡desata tu Special! Mientras que la mayoría de los personajes tienen un movimiento especial distintivo, Kirby cuenta con cuatro movimientos especiales diferentes, uno por cada color de Kirby que puedes usar. Combina ciertos Specials con técnicas de ataque como Quick Spin (que se activa moviendo rápidamente la palanca de control) ¡y estarás en camino a la victoria!

¡Las máquinas Air Ride están diseñadas para más que solo velocidad! Cada máquina, al igual que los pilotos, puede resistir diferentes cantidades de daño. La mayoría de las máquinas también planean por el aire si saltas desde una rampa u otra estructura, y puedes controlarlas inclinando la palanca izquierda hacia arriba o hacia abajo para ascender o descender. Si haces un aterrizaje perfecto, serás recompensado con mayor velocidad. También puedes realizar rail grinds, derrapes y otras maniobras. Habilidades de Copia (Copy Abilities): Para equilibrar el campo de juego, Kirby Air Riders otorga a todos los pilotos la habilidad de inhalar o capturar para copiar las habilidades de un enemigo. Usa estas habilidades recién adquiridas para obtener temporalmente nuevas formas de atacar o aumentar tu velocidad.

El Sr. Sakurai también reveló los modos de juego y las experiencias que volverán a estar disponibles para los jugadores en Kirby Air Riders, incluido el modo City Trial, que describió como «el evento principal». El modo del Kirby Air Rider original regresa, esta vez ampliado y mejorado, con más espacio para explorar:

Lleva tu máquina mejorada a un Estadio y compite para ser coronado como el ganador. Cada Estadio incluye un desafío distinto que los jugadores seleccionarán estratégicamente según los potenciadores que tú o tus rivales hayan conseguido. Algunos Estadios incluso serán recomendados en función de las estadísticas de tu máquina, en caso de que tengas dudas sobre cuál elegir. En Kirby Air Riders, también puedes competir contra amigos mediante conexión inalámbrica local con hasta 8 jugadores, o en línea con hasta 16 jugadores. Usa GameChat para conectar con tus amigos mediante chat de voz o video ¡y hacer la experiencia aún más divertida!

Además de City Trial, Kirby Air Riders incluye otros modos que regresan con características actualizadas, entre los que se incluyen...

en este modo, hasta seis pilotos pueden competir para cruzar la línea de meta en primer lugar. Ataca a los pilotos rivales y, al golpearlos, obtendrás pequeñas estrellas que aumentarán tu velocidad. Lo que hace que esta experiencia sea única es que competirás obteniendo aumentos de velocidad mediante los ataques. ¡Así que adelante, desahógate con tus rivales! También puedes seguir el Star Slide: aceleras siguiendo a otros corredores y recogiendo el rastro de estrellas que dejan a su paso. Estos impulsos de velocidad adicionales te ayudarán a dejar a tus oponentes en el polvo (estelar). Lecciones: con todos los diferentes corredores, máquinas, técnicas y modos de juego, es posible que quieras un poco de tiempo para practicar. El modo Lecciones te permite aprender los conceptos básicos del juego y probar algunas de las mecánicas de juego más avanzadas.

Además, si tienes una suscripción a Nintendo Switch Online, ¡estás de suerte! Hoy mismo se lanzarán siete temas de la banda sonora de Kirby Air Riders, incluido el tema principal con letra en inglés, en la aplicación Nintendo Music.

Y esto es solo el principio. Ahora que ya sabes lo que te espera en Kirby Air Riders, hay más noticias en camino, así que permanece atento a las próximas actualizaciones.

Los asistentes al próximo evento PAX West 2025, que se celebrará en Seattle del 29 de agosto al 1 de septiembre, tendrán la oportunidad de probar una demo de Kirby Air Riders en el stand n.º 1923 de Nintendo. Ten en cuenta que para las demos será necesario reservar un Warp Pipe Pass5. El periodo de registro para el Warp Pipe Pass comienza el 21 de agosto y las reservas se realizarán por orden de llegada. Visita esta página para registrarte.