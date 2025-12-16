¡Disfruta de "Fallout 76" totalmente gratis!

¿Eres fan de la serie Fallout de Prime Video? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues para celebrar el estreno de la segunda temporada, Fallout 76 está disponible para jugar gratis del 16 al 23 de diciembre.

Seas un habitante veterano del Refugio o alguien que se aventura por primera vez, esta es la oportunidad ideal para sumarte, pues la más reciente actualización gratuita, Burning Springs, introduce nuevos desafíos y la aparición de un personaje icónico de la serie. ¿Te atreves a aceptar un encargo de El Necrófago, con la voz de Walton Goggins, en el salón Last Resort?

Para jugar, solo es necesario descargar el título en Xbox o PlayStation a través de sus correspondientes tiendas digitales.

¿Qué incluye la Semana de Juego Gratis?

Acceso completo a Fallout 76 y a todas sus actualizaciones de contenido a partir de las 11:00 a.m. (MX) / 2:00 p.m. (AR).

Exploración libre de Appalachia, construcción de tu C.A.M.P. y juego cooperativo con amigos.

Conservación del progreso para quienes decidan continuar después del evento.

¿Por qué ahora?

Con la Temporada 2 de la serie Fallout ya disponible, esta Semana de Juego Gratis invita a los jugadores a experimentar el mundo que dio origen a la adaptación televisiva. Descubre locaciones emblemáticas, conecta con la comunidad y crea tu propia historia en el Yermo. Ve más allá de la serie y descubre los vínculos entre la Temporada 1 y los videojuegos aquí.

No dejes pasar esta oportunidad de explorar, sobrevivir y prosperar. El Yermo te está llamando.