WWE 2K26 estará disponible gratis para los usuarios de Xbox este fin de semana

¿Estás listo para disfrutar de SummerSlam 2026? De ser así, tenemos el plan perfecto para ti mientras esperas el ansiado día, ya que Xbox anunció que del 30 de julio al domingo 2 de agosto, Polterguys Possession Party estará disponible para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential.

Pero lo que a ti seguramente te interesa es que WWE 2K26 y Wildgate podrán jugarse gratis por todos los usuarios de Xbox durante el mismo periodo, sin necesidad de contar con una membresía de Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential.

La disponibilidad de WWE 2K26 coincide con la celebración de SummerSlam en Minnesota, permitiendo a los aficionados subir al cuadrilátero durante uno de los eventos más importantes de la WWE.

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¿Qué ofrece WWE 2K26?

Durante los Días de Juego Gratis, los jugadores podrán acceder al contenido completo de WWE 2K26, incluyendo el 2K Showcase de CM Punk, un elenco de más de 400 Superestrellas y Leyendas de WWE, así como nuevos tipos de combate.

El videojuego presume el roster más amplio en la historia de la franquicia, con luchadores y leyendas como The Rock, Triple H, John Cena, Rhea Ripley, además de favoritos de los aficionados como Rey Fénix, Rusev y Blake Monroe.

¿Cómo comenzar a jugar?

Los interesados pueden ingresar a Xbox.com, buscar el juego de su elección y acceder a su página para instalarlo desde Microsoft Store. Será necesario iniciar sesión para visualizar la opción de instalación correspondiente a la membresía de Xbox Game Pass cuando aplique.

En consola, basta con dirigirse a la pestaña Suscripciones dentro de la Tienda de Xbox y localizar la colección de Días de Juego Gratis en Xbox One o Xbox Series X|S.