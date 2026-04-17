Desarrolladores de Tomodachi Life: Living the Dream afirman que la programación de los Mii fue un "caos total" y "realmente difícil de gestionar"

El equipo de desarrollo de Tomodachi Life: Living the Dream pasó "seis o siete años" programando el sistema de interacción Mii.

El programador principal, Takaomi Ueno, dice que fue "un caos total".

El equipo siguió aportando ideas adicionales a lo largo de los años hasta que finalmente se completó.

Takaomi Ueno, programador principal de Tomodachi Life: Living the Dream, ha declarado que uno de los aspectos más desafiantes del desarrollo fueron las interacciones de los Mii y que les llevó alrededor de "seis o siete años" lograr que funcionaran correctamente.

En una nueva entrevista de Nintendo Ask the Developer con los creadores de Living the Dream, Ueno explicó que diseñar la forma en que los personajes Mii interactúan con las características del juego "no fue tarea fácil para los programadores" y que les llevó años perfeccionarlo.

Esto incluía funciones del sistema de contenido generado por el usuario (UGC), elementos que los jugadores pueden crear ellos mismos, interacciones con objetos, diálogos y mucho más.

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"A veces, los personajes Mii caminaban de un lado a otro en la misma zona, o varios de ellos intentaban usar el mismo objeto a la vez... Así que establecimos reglas para cada uno de esos comportamientos no deseados, conservando aquellos que nos parecían extraños pero divertidos", dijo Ueno.

"Tras superponer todos esos elementos para que no se desmoronaran sin importar cómo se combinaran, finalmente todo encajó y cobró sentido. Antes de tener esas reglas establecidas, era un caos total y muy difícil de gestionar."

El programador principal incluso admitió que hubo un momento en que el equipo "pensó que dejarlo así de caótico podría ser bastante divertido (risas)".

El director artístico Daisuke Kageyama añadió que el equipo siguió experimentando "cuando todo era un caos total" sin llegar a encontrar la "solución correcta" porque se preguntaban constantemente qué les gustaría ver a los jugadores.

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"Parece que dedicamos todo el proyecto a perfeccionar ese equilibrio", dijo el director del juego, Ryutaro Takahashi. "(Risas) Tardamos mucho en tener clara la visión final y poder decir: '¡Ahora solo nos queda construirlo!'. Originalmente planeábamos terminar las herramientas de contenido generado por el usuario en aproximadamente un año y medio. Pero como queríamos que los jugadores disfrutaran del juego simplemente observando a los personajes Mii, se nos ocurrieron cada vez más ideas a medida que avanzaba el desarrollo."

El director de programación, Naonori Ohnishi, añadió: "Takahashi-san y el planificador de contenido generado por el usuario no paraban de proponer ideas como: 'Queremos esta función... ah, y esta también'", antes de que Takahashi revelara que el equipo "terminó dedicándole seis o siete años (risas)".

El director explicó que el equipo realizó pruebas de juego una vez que el sistema alcanzó un punto con el que estaban satisfechos, y los comentarios fueron "abrumadoramente positivos, lo cual fue un gran alivio".

"Como habíamos estado lidiando con esto durante tanto tiempo, fue realmente reconfortante escuchar que a la gente le había parecido divertido", añadió Kageyama.

Tomodachi Life: Living the Dream ya está disponible para jugar en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.