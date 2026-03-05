DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH llega a PC con DLSS 4 y Multi Frame Generation

¿Eres de los que disfruta de Marathon y Black One Blood Brothers, pero sientes que algo le falta? De ser así, te tenemos noticias, pues esta semana ya los puedes actualizar con DLSS 4.5 Super Resolution y disfrutar como nunca antes.

Por si fuera poco, el 13 de marzo llegará el turno de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Además, Demonologist ahora incluirá soporte nativo para DLSS 4.5 Super Resolution.

Además, el 19 de marzo se lanza DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, que contará con DLSS 4 con Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution, que puede actualizarse a DLSS 4.5 Super Resolution a través de la aplicación de NVIDIA.

Por otro lado, Czuga, creador de increíbles PCs personalizadas, recreó la comisaría en ruinas de Raccoon City de Resident Evil™ Requiem en su último proyecto. Construida a partir de diseños 3D del juego, esta PC única fue modelada en Blender, impresa en 3D, ensamblada y pintada a mano.

En el centro del armado se encuentra una GeForce RTX 5080 Founders Edition, acompañada por un CPU con refrigeración líquida y un coolant verde con estética biohazard. Podés ver el proceso completo en el video de GeForce Garage: Resident Evil™ Requiem Raccoon Police Station.

A continuación, un vistazo a los nuevos y próximos juegos que integran tecnologías RTX: