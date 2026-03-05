DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH llega a PC con DLSS 4 y Multi Frame Generation
Como cada semana, NVIDIA nos tiene grandes sorpresas y esta vez no es la excepción
¿Eres de los que disfruta de Marathon y Black One Blood Brothers, pero sientes que algo le falta? De ser así, te tenemos noticias, pues esta semana ya los puedes actualizar con DLSS 4.5 Super Resolution y disfrutar como nunca antes.
Por si fuera poco, el 13 de marzo llegará el turno de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Además, Demonologist ahora incluirá soporte nativo para DLSS 4.5 Super Resolution.
Además, el 19 de marzo se lanza DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, que contará con DLSS 4 con Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution, que puede actualizarse a DLSS 4.5 Super Resolution a través de la aplicación de NVIDIA.
Por otro lado, Czuga, creador de increíbles PCs personalizadas, recreó la comisaría en ruinas de Raccoon City de Resident Evil™ Requiem en su último proyecto. Construida a partir de diseños 3D del juego, esta PC única fue modelada en Blender, impresa en 3D, ensamblada y pintada a mano.
En el centro del armado se encuentra una GeForce RTX 5080 Founders Edition, acompañada por un CPU con refrigeración líquida y un coolant verde con estética biohazard. Podés ver el proceso completo en el video de GeForce Garage: Resident Evil™ Requiem Raccoon Police Station.
A continuación, un vistazo a los nuevos y próximos juegos que integran tecnologías RTX:
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: KOJIMA PRODUCTIONS, en colaboración con Nixxes Software y PlayStation Publishing, llevará DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH a PC el 19 de marzo. Sumergite en el mundo del juego con soporte Ultrawide y visuales mejorados en 4K. En GPUs GeForce RTX Serie 50, podés multiplicar los cuadros por segundo con DLSS 4 con Multi Frame Generation. En todas las GPUs GeForce RTX, es posible acelerar el rendimiento y mejorar la calidad de imagen con DLSS Super Resolution, o activar NVIDIA DLAA para obtener el máximo nivel de detalle. Además, DLSS Super Resolution puede actualizarse a DLSS 4.5 Super Resolution mediante las opciones de DLSS en la aplicación de NVIDIA. Para la mejor experiencia con cualquier tecnología RTX disponible, asegúrate de descargar e instalar el GeForce Game Ready Driver de DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH cuando esté disponible.
- Marathon: En Marathon de Bungie, los jugadores se infiltran en el oscuro mundo sci-fi de Tau Ceti IV: una colonia abandonada llena de Runners rivales, fuerzas de seguridad hostiles de la UESC y entornos impredecibles. Exfiltrate para avanzar tu poder de temporada, obtener cosméticos por tus logros y crear builds más fuertes con el botín obtenido. Los jugadores con GPUs GeForce RTX pueden activar DLSS Super Resolution para mejorar el rendimiento, o NVIDIA DLAA para maximizar la calidad de imagen. Y mediante las opciones de DLSS en la aplicación de NVIDIA, también pueden actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution. Además, al activar NVIDIA Reflex dentro del juego, se reduce la latencia en PC, haciendo la experiencia más responsiva y ofreciendo potencial ventaja competitiva.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: El nuevo título de Capcom narra la historia de dos naciones al borde de la ruina. Quienes no quieran esperar al lanzamiento del 13 de marzo pueden descargar una versión de prueba en Steam, con progreso transferible al juego completo. Tanto en la demo como en la versión final, los usuarios con GeForce RTX pueden activar DLSS Super Resolution o NVIDIA DLAA. Con NVIDIA Reflex, la latencia en PC se reduce, logrando una experiencia de juego más fluida y responsiva.
- Demonologist: El juego cooperativo de terror de Clock Wizard Games cuenta con más de 10.000 reseñas "Muy positivas". Recientemente recibió una serie de mejoras, incluida la actualización a Unreal Engine 5.6 y la incorporación de DLSS 4.5 Super Resolution, NVIDIA Reflex y DLSS Frame Generation. A través de la aplicación de NVIDIA, los usuarios de GeForce RTX Serie 50 pueden actualizar a DLSS 4 con Multi Frame Generation para obtener un rendimiento aún mayor.
- Black One Blood Brothers: Este shooter táctico militar para un jugador, basado en campaña, donde la estrategia y la coordinación son clave, permite unirse a la unidad Black One, una fuerza de élite encargada de ejecutar misiones complejas donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una actualización reciente llevó el juego en Early Access a Unreal Engine 5.7.2, sumó numerosas mejoras y nuevas funciones de gameplay, e incorporó soporte para DLSS Super Resolution. Además, mediante la aplicación de NVIDIA, es posible actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution para una experiencia aún superior.
