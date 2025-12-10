Consigue gratis el último DLC de Civilization 7 justo a tiempo para la nueva actualización

Ya está aquí la última actualización de Sid Meier's Civilization 7.

Añade una nueva oleada de contenido para los propietarios de la colección Tides of Power, además de un nuevo tipo de mapa y las correcciones habituales.

El DLC sigue estando disponible de forma gratuita.

¡La espera terminó! La última actualización de Sid Meier's Civilization 7, que incluye una gran cantidad de contenido para el reciente DLC Tides of Power Collection, una expansión que se puede conseguir gratis ahora mismo como parte de una oferta por tiempo limitado.

Los propietarios de Tides of Power Collection ahora pueden jugar con la nueva líder Sayyida al Hurra. Esta famosa figura histórica fue la esposa del rey de Marruecos y gobernadora de la ciudad de Tetuán. En el juego, sus habilidades se centran en la diplomacia y la fuerza militar, con la capacidad única de recompensar con una unidad naval gratuita por cada acción de espionaje completada.

También han llegado dos nuevas civilizaciones: Islandia para la era de la exploración y los otomanos para la era moderna.

Los jugadores de todas las plataformas pueden añadir la colección Tides of Power a sus bibliotecas de forma gratuita hasta el 5 de enero de 2026. Después de esta fecha, la editorial 2K afirma que estará disponible para su compra, así que asegúrate de conseguirla gratis mientras puedas.

También incluye al líder pirata Edward Teach, las civilizaciones de la República de los Piratas y Tonga, y cuatro nuevas maravillas que se lanzaron en noviembre.

Además, la actualización introduce un nuevo tipo de mapa llamado Shattered Seas. Parece perfecto para aquellos que anhelan el combate naval, con un montón de islas grandes y mucho océano por explorar.

Esto se suma a una gran cantidad de mejoras en los biomas, algunos cambios estratégicos en el equilibrio y muchas correcciones que puedes ver en su totalidad en las notas oficiales del parche.

Sid Meier's Civilization 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

