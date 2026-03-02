Con los nuevos proyectos de Dead or Alive y Virtua Fighter en marcha, solo falta una cosa antes de que tengamos un renacimiento total de los juegos de peleas en 3D.

A principios de febrero, la presentación State of Play de PlayStation incluyó un anuncio que me tomó completamente por sorpresa.

El productor de la serie Dead or Alive, Yosuke Hayashi, apareció para confirmar el pronto regreso de la querida franquicia de juegos de peleas en 3D. Y, así, una franquicia que se creía congelada desde el controvertido Dead or Alive 6 de 2019 volvió a ser tema de conversación.

El regreso comienza el 25 de junio de 2026 con el lanzamiento de Dead or Alive 6 Last Round, una versión del juego con casi todo el contenido y que se actualizará continuamente con nuevos personajes y trajes. Sin embargo, existen algunas preocupaciones en torno a este relanzamiento, ya que el juego cruzado se ha descartado oficialmente y parece que seguirá usando un código de red obsoleto basado en retardo para las partidas en línea. Por ahora, el jurado aún no ha decidido al respecto.

Sin embargo, eso no fue todo lo que el productor Hayashi aportó, ya que también confirmó que se está desarrollando un nuevo título de Dead or Alive para PS5 : un breve avance revela el regreso de los personajes estrella Kasumi y Ryu Hayabusa. Es probable que el proyecto aún esté lejos, y sería improbable esperar que llegue este año o incluso en 2027.

En definitiva, me alegra que Dead or Alive vuelva a tener su oportunidad de brillar. Fundamentalmente, junto con la tan esperada Temporada 3 de Tekken 8 y el próximo proyecto Virtua Fighter de Ryu ga Gotoku Studio, todas las franquicias más icónicas de juegos de peleas en 3D regresan con fuerza. Desafortunadamente, todavía hay un nombre entre esas leyendas que sigue desaparecido...

Dead or Alive, no estaba muerto...

(Image credit: Koei Tecmo)

Pero primero, hablemos del nuevo proyecto de Dead or Alive . Aunque por ahora no sabemos casi nada al respecto, parece que el enfoque bastante provocador de la serie en el diseño de personajes no cambiará, dada la elección de ropa de Kasumi en el tráiler.

Es algo que, en mi opinión, siempre se ha criticado injustamente a la serie en general. No digo que no sea válido el rechazo a los diseños de personajes más atrevidos de Dead or Alive, pero a menudo eclipsa las auténticas innovaciones visuales y de jugabilidad que la serie aportó a lo largo de varias generaciones de consolas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Desde sus inicios, Dead or Alive siempre ha sido un escaparate técnico para la mayoría de las plataformas en las que ha llegado. El creador de la serie, el difunto Tomonobu Itagaki , fue muy franco sobre su rivalidad con la saga Tekken . Siempre dio la impresión de que Itagaki y Team Ninja observaban lo que hacía Tekken y buscaban mejorar cada vez.

Es una verdadera prueba de esta dedicación a la calidad que juegos como Dead or Alive 3 y Dead or Alive 4 sigan luciendo tan impresionantes ahora como en la época original de Xbox y Xbox 360. E incluso para los altos estándares de esas consolas, lograron destacar.

También me encantaría ver que el próximo juego de Dead or Alive siguiera ampliando los límites de lo que se puede hacer en el mundo de los juegos de peleas en 3D. De nuevo, esto es algo en lo que la serie siempre destacó. Las transiciones de escenario explosivas, creativas y dinámicas lo diferenciaron de otros juegos de peleas en 3D y, si bien los juegos suelen ser muy fáciles de aprender y jugar, quienes buscaban la maestría encontraron una gran cantidad de animaciones de personajes únicas, especialmente en contraataques, reversiones, lanzamientos y las transiciones de escenario mencionadas anteriormente, para las cuales algunos personajes tenían animaciones únicas.

Llevamos un tiempo en la cima de los gráficos de los videojuegos, y la verdad es que solo ha habido rendimientos decrecientes entre las dos últimas generaciones de consolas. Puede que el nuevo Dead or Alive no te deje con la boca abierta como sus predecesores, pero espero sinceramente que siga apostando por el lado más explosivo de su jugabilidad para diferenciarse de la competencia.

De vuelta al ring

(Image credit: Sega)

Además, el regreso de Dead or Alive me deja una cosa muy clara: la sensación de que bien podríamos estar a punto de presenciar un renacimiento de los juegos de peleas en 3D.

Tekken 8 tuvo una segunda temporada notoriamente inestable; al intensificar la agresividad de los personajes hasta el punto de que la estrategia pasó a un segundo plano, sus cambios de equilibrio fueron todo lo contrario a la promesa de centrarse en el juego defensivo. Ahora, la tercera temporada está a la vuelta de la esquina, y la promesa de Bandai Namco de devolver Tekken a sus orígenes ha generado un optimismo cauteloso entre los fans.

Además, Sega está desarrollando un nuevo juego de Virtua Fighter . Conocido provisionalmente como Virtua Fighter 6, será la primera entrega numerada de la serie en más de 20 años. Sí, hemos tenido innumerables lanzamientos de Virtua Fighter 5 desde entonces, incluyendo el más reciente Virtua Fighter 5 REVO World Stage, pero me alegra ver que el mayor de todos los juegos de peleas en 3D finalmente hace su gran debut contemporáneo.

Estas tres series ( Tekken, Virtua Fighter y Dead or Alive ) forman parte, sin duda, del Monte Rushmore de los juegos de peleas en 3D. Sin embargo, la cuarta cabeza de esta legendaria roca también ha estado preocupantemente ausente durante bastante tiempo.

El regreso que todos esperaríamos

¿Puedes creer que este octubre se cumplirán ocho años del lanzamiento de Soul Calibur 6? Es, por mucho, el mayor intervalo entre lanzamientos que ha tenido la saga.

Hay algunas razones para esto. Soul Calibur 5 de 2012 ya había debilitado un poco la franquicia, al presentar un elenco en gran parte nuevo de personajes antipáticos que reemplazaron a los favoritos icónicos, además de ser una degradación significativa en comparación con sus pares en el departamento de jugabilidad.

El productor de Soul Calibur 6, Motohiro Okubo, también dejó Bandai Namco hace unos años para unirse a Cygames para ayudar a desarrollar Granblue Fantasy Versus y su secuela, Rising. Por lo tanto, es muy probable que pocos en Bandai Namco estén dispuestos a liderar un nuevo proyecto de Soul Calibur. Dado que la última entrega principal no tuvo las mismas ventas que su homólogo, Tekken 7, la compañía podría preferir centrarse en su franquicia insignia de peleas .

Sinceramente, creo que es una pena, ya que siento que hay un gran interés por un posible Soul Calibur 7. Sobre todo porque los juegos de peleas en 3D están volviendo (ojalá) con más fuerza que nunca. Al igual que Dead or Alive, Soul Calibur ha sido un auténtico éxito de ventas en el pasado.

Desde Soul Calibur hasta Soul Calibur 4, cada juego llevó sus respectivas plataformas al límite, y posiblemente fue responsable de popularizar el concepto de "personaje invitado". Desde Soul Calibur 2, la serie ha albergado a icónicos videojuegos como Link, Ezio Auditore, Geralt de Rivia, Haohmaru y 2B. Incluso se ha visto en propiedades multimedia como Star Wars y Spawn.

Al igual que Ridge Racer y Klonoa, Soul Calibur se siente como otra de esas franquicias de Bandai Namco que, lamentablemente, se han perdido en el tiempo y la búsqueda de beneficios. A menos que seas Street Fighter 6 , los juegos de peleas no suelen alcanzar las cifras de ventas que asociarías con los grandes lanzamientos AAA, y no esperaría que un nuevo Soul Calibur igualara las ventas de Tekken 8 en cuanto a ventas totales.

Para terminar con una nota positiva, sin embargo, la situación está cambiando. Tekken ha sido la franquicia de juegos de peleas de facto durante años. Pero ahora, Virtua Fighter y Dead or Alive volverán a tener un lugar en la mesa. Esperemos que, en un futuro próximo, Soul Calibur también tenga la oportunidad de tomar la iniciativa.

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course, you can also follow TechRadar on YouTube and TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.