Compra una laptop ASUS ROG y disfruta de Resident Evil: Requiem

¿Estás listo para entrar a Racon City, pero aún no tienes el nuevo Resident Evil: Requiem? No te preocupes, Asus Republic of Gamers y NVIDIA tienen la oportunidad perfecta. ¿Cómo? A continuación todos los detalles:

Con tan solo adquirir una laptop gamer ASUS ROG participante equipada con las nuevas tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX Serie 50, los usuarios recibirán una copia digital del videojuego.

Resident Evil Requiem lleva el survival horror a un nuevo nivel. Con el poder de las tarjetas GeForce RTX Serie 50, los gamers pueden adentrarse en Raccoon City con un realismo impresionante, gracias al trazado de caminos (path tracing) que recrea iluminación y reflejos con una precisión casi cinematográfica.

Además, la tecnología NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation utiliza inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la fluidez sin sacrificar calidad visual. El resultado es una experiencia más inmersiva, con sombras y luces físicamente precisas que intensifican cada pasillo oscuro, cada sonido inesperado y cada encuentro aterrador.

La oferta es válida exclusivamente para la compra de laptops que integren los siguientes procesadores gráficos:

GeForce RTX 5090 Laptop GPU

GeForce RTX 5080 Laptop GPU

GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU

GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Líneas de laptops ASUS participantes:

ROG Strix: SCAR 16, SCAR 18, G16 y G18 (Modelos 2025).

ROG Zephyrus: G14 y G16 (Modelos 2025).

ASUS TUF Gaming: F16, A16 y A18 (Modelos 2025).

Las laptops que ASUS que se adquieran hasta el 12 de marzo del 2026 serán elegibles para adquirir el bundle promocional, teniendo hasta el próximo 26 de marzo (o hasta agotar existencias) para hacer su registro y canjear esta promoción.

Cómo participar:

Adquirir una laptop ASUS o ROG elegible en los canales autorizados en México. Registrar la compra y subir la factura correspondiente en el sitio oficial de la promoción: https://mx.asus.click/residentevil Tras la validación, se enviará un código de canje para obtener el juego.