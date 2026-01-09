CES 2026: LG y Razer presentan el nuevo Wolverine V3 Bluetooth para televisores LG

El gaming en televisores llega al siguiente nivel gracias a LG y Razer, ¿cómo? Con el nuevo Razer Wolverine V3 Bluetooth para televisores inteligentes LG presentado en el CES 2026.

Este dispositivo es el primer control certificado dentro del nuevo programa de certificación "Designed for LG Gaming Portal" y, además, es el control para videojuegos más rápido del mundo.

Este nuevo control representa un gran avance en el rendimiento de los juegos en la nube, siendo el primero en el mundo en incorporar tecnología Bluetooth de latencia ultrabaja, controles integrados para el televisor y funciones de nivel profesional para ofrecer una experiencia de juego inalámbrica fluida en televisores LG con webOS, con latencia ultrabaja y control preciso, respaldado por un tiempo de respuesta ultrarrápido de menos de 3 milisegundos.

"Designed for LG Gaming Portal" es un programa lanzado recientemente por LG que tiene como objetivo crear una experiencia de juego óptima para los jugadores que utilizan periféricos como mandos, mejorando la latencia y la conectividad entre controles, además de la experiencia de juego del LG Gaming Portal.

Los televisores LG han sido reconocidos como algunos de los mejores para videojuegos, y los modelos OLED seleccionados de la compañía para 2025* son los primeros en el mundo en ser compatibles con juegos en la nube de alta gama en 4K a 120 Hz con HDR a través de GeForce Now.

"Nos enorgullece presentar el Wolverine V3 Bluetooth como el primer mando certificado para LG Gaming Portal", declaró Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS en LG Media Entertainment Solution Company. "Este nuevo mando permitirá a los jugadores aprovechar la rápida respuesta y el control preciso para seguir el ritmo de la acción trepidante y convertirla en una gran victoria en LG Gaming Portal".

El Wolverine V3 Bluetooth se exhibirá en CES 2026 en The Preview, en el stand de LG y en el de Razer. Para estar al día de todos los anuncios de LG en CES, visite el sitio web de LG y el canal global de LG en YouTube.