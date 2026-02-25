Capcom confirma las fechas de lanzamiento de Resident Evil Requiem para consolas y PC, y ya puedes descargar el juego por adelantado

Buenas noticias, fans de Resident Evil: Capcom ha revelado las fechas de lanzamiento de Resident Evil Requiem. Además, si has reservado el juego, ya puedes descargarlo en la plataforma que prefieras.

A través de una publicación oficial en Steam, Capcom ha confirmado las fechas de lanzamiento de Resident Evil Requiem, que saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026 en todo el mundo.

Como hemos visto con muchos lanzamientos AAA, hay cierta disparidad entre la fecha de lanzamiento de la versión para consola y la versión para PC del juego.

Por ejemplo, en Londres, el juego estará disponible a medianoche del 27 de febrero. Para los jugadores de PC, será a las 5 de la mañana, así que no se molesten en quedarse despiertos hasta tarde si tienen el juego en Steam.

Aquí tienes un resumen rápido de las horas de lanzamiento en algunas de las principales ciudades del mundo, por si la imagen anterior te resulta un poco difícil de leer.

Todas las horas se indican en hora local.

Nueva York: Consola y PC - 27 de febrero a las 23:00 EST

Los Ángeles: Consola y PC - 26 de febrero a las 21:00 PST

Londres: Consola - 27 de febrero a las 12:00 GMT, PC - 27 de febrero a las 5:00 GMT

Berlín: Consola - 27 de febrero a las 12:00 CET, PC - 27 de febrero a las 6:00 CET

Auckland: Consola - 27 de febrero a las 12:00 NZDT, PC - 27 de febrero a las 18:00 NZDT

Por otra parte, Resident Evil Requiem es el primer juego de la serie que se lanza en Nintendo Switch el mismo día que otras versiones del juego.

El director del juego, Koshi Nakanishi, habló recientemente sobre el lanzamiento en un segmento de Creator's Voice, expresando su sorpresa por lo bien que funcionaba el juego en la consola portátil: «Pensamos: "Oh, ¿esto realmente funciona en Nintendo Switch 2?". Todo funcionaba tan bien que decidimos seguir adelante con el juego tal y como estaba y adaptarlo para la consola. Con estas especificaciones en modo portátil, se ve genial».

