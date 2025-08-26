Borderlands 4 tiene a mi Vault Hunter favorito desde el segundo juego, y ni siquiera se le acerca

Borderlands es una serie a la que suelo dedicarle mucho tiempo, ya que su mezcla de acción de disparos en primera persona y botín aleatorio sigue siendo algo difícil de encontrar y que rara vez se hace tan bien como en la franquicia insignia de Gearbox Software. Sin embargo, las últimas entregas, como Borderlands 3 y Tiny Tina's Wonderlands, aunque buenas, carecían de gran parte del encanto y la magia que hacían tan especiales a las anteriores.

Entra en escena Borderlands 4, con el que pude jugar un rato durante la Gamescom 2025. Y, sinceramente, creo que hice bien en mantener bajas mis expectativas, porque salí mucho más emocionado por el próximo shooter de lo que estaba originalmente. Y eso se debe en gran parte a los grandes cambios en la jugabilidad y a un Vault Hunter increíblemente divertido.

Ambientado en el planeta Kairos, Borderlands 4 parece dispuesto a empezar de cero, lejos de los áridos climas de Pandora y los cuerpos celestes con los que comparte sistema solar. Con un antagonista totalmente nuevo y un conjunto de cuatro caras nuevas de Vault Hunter para llevar a la batalla, Borderlands 4 tiene una frescura y una confianza que no había visto desde aquella legendaria secuela de 2012.

El estilo mata

Lo que más me gustó de Borderlands 4 desde el primer momento son las opciones de movimiento mucho más amplias que tiene tu Vault Hunter. Las esquivas puntuales y las carreras aéreas facilitan mucho eludir los ataques enemigos, al tiempo que permiten mantener un combate rápido y frenético. Un gancho de agarre también te permite atravesar rápidamente las arenas, ganar ventaja vertical e incluso recoger y lanzar barriles con diferentes efectos elementales.

Todos los lugares donde se producen los combates parecen haber sido diseñados teniendo en cuenta estas características de movilidad. Había muchos puntos de agarre para salir del peligro en caso de apuro, y yo lanzaba todos los barriles que podía alcanzar con mis guantes mecánicos.

Por supuesto, la variedad de armas parece haber mejorado mucho, ya que ahora están fabricadas con piezas de varios fabricantes (incluidos Jakobs, Vladof y Tediore de juegos anteriores, así como algunas entidades nuevas). Pero también es agradable ver un mayor énfasis en la interactividad con el entorno, más allá de esperar a que un grupo de enemigos se acerque al barril corrosivo que tienes en el punto de mira.

El eslogan del juego, «menos fronteras, más tierras», que según me dijeron los desarrolladores de Gearbox tomaron al pie de la letra al diseñar el juego, también quedó patente durante mi sesión de prueba. El mapa en el que jugué era impresionantemente grande y albergaba campamentos enemigos, secretos ocultos y eventos mundiales emergentes. Y sí, el diseño de los niveles generalmente influye en los sistemas de movimiento mejorados de Borderlands 4, por lo que el simple hecho de desplazarse es mucho menos tedioso aquí, incluso cuando no se dispone de un vehículo.

Pon a prueba tu fuerza

Después de probar un poco este juego de mundo abierto, pasé a un archivo guardado diferente que me llevó a enfrentarme a un desafío de bóveda. Se trata de una serie de arenas de combate más sencillas, cada una con una variedad de monstruos y un enemigo de élite al que derrotar.

Fue aquí donde pude probar a la recién anunciada Vault Hunter Harlowe, la última de los cuatro personajes jugables del juego base. Aunque tenía pensado jugar mi primera partida con Vex, ya que suelo elegir la clase Sirena, Harlowe me dio mucho que pensar al respecto.

Harlowe es una auténtica fuerza de la naturaleza en combate, con sus tres habilidades de acción relacionadas con su formación científica. Una de ellas, Flux Generator, genera una gran cúpula, y todos los enemigos que se encuentran dentro de ella comparten el mismo daño que le infliges a un solo enemigo.

Otra, el acelerador de croma, terminó siendo mi favorita. Es básicamente una bomba nuclear que atraviesa la arena y se puede detonar manualmente para causar una gran cantidad de daño. Esta es la habilidad que me ayudó a superar ese desafío tan intenso de la bóveda, y es la que me tienta a usar cuando tenga el juego completo en mis manos.

Mi opinion hasta ahora

Me divertí muchísimo con Borderlands 4 y, sin duda, quería seguir jugando mucho después de que mi tiempo de prueba hubiera terminado. Aunque disfruté mucho con Borderlands 3 en 2019, me pareció que el juego se esforzaba demasiado por imitar el tono irreverente y el sentido del humor de Borderlands 2.

En comparación, Borderlands 4 parece mucho más mesurado, al menos en lo que respecta a los diálogos. No es del todo serio, y hubo algunos chistes decentes durante mi tiempo de juego, pero, afortunadamente, no había nada tan desagradable como lo que se puede encontrar en las entregas más modernas de la serie.

Aparte de las grandes mejoras en la navegación y el increíble elenco de Vault Hunters, otra gran sorpresa para mí fue la banda sonora. Siempre ha sido algo de lo que me he dado cuenta de forma pasiva en los juegos anteriores, pero en general hay muy pocas canciones destacadas.

Borderlands 4, en comparación, tiene una música que me pareció impresionantemente compleja, alegre y perfecta para matar a cientos de psicópatas. Espero que esto sea algo que se mantenga a lo largo de todo el juego, porque la buena música a menudo puede ser una idea de último momento en el ámbito de los juegos AAA.

Hasta ahora todo bien, no he notado nada especialmente destacable en Borderlands 4 en cuanto al rendimiento general. Es cierto que solo he podido probar el título durante media hora, pero el rendimiento se mantuvo fluido incluso en los combates más intensos. Tengo especial curiosidad por ver cómo funciona la versión para Nintendo Switch 2.

Borderlands 4 se lanzará el 12 de septiembre de 2025 para PS5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC.