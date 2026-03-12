Black Ops Royale se lanza hoy en Warzone para intentar ayudar a los "estancados" con "la nostalgia de Blackout"

Call of Duty: Warzone está a punto de recibir su mayor actualización en años con la llegada de un modo totalmente nuevo: Black Ops Royale. Inspirada en el modo Blackout de Black Ops 4, uno de los favoritos de los fans, esta incorporación pretende dar un nuevo impulso al título gratuito.

«Ha estado un poco estancado», explicó el director del juego Warzone, Pete Actipis, en una rueda de prensa vista por TechRadar Gaming. "Lo que queríamos hacer era asegurarnos, desde cero, de que este modo tuviera un flujo muy diferente".

Para ello, el equipo de desarrollo ha "aprovechado" la "experiencia de Black Ops y Blackout", al tiempo que ofrece un mapa grande "completamente nuevo" para que los jugadores lo exploren, afirmó.

Así lo reiteró el director sénior de producción de Black Ops, Yale Miller, quien describió el modo como "una nueva y audaz versión del battle royale".

Nuevos trucos

El modo tiene lugar en una versión del mapa Avalon de la campaña cooperativa y los modos Endgame de Call of Duty: Black Ops 7, que se ha modificado en función de los comentarios de la comunidad. Uno de los cambios más importantes es la incorporación de una superficie considerablemente mayor, lo que reduce la cantidad de agua que los jugadores tendrán que atravesar para desplazarse por el mapa.

Este cambio añade nuevas áreas por descubrir y será exclusivo de Black Ops Royale. El mapa se modificará aún más con el lanzamiento de la temporada 3, con algunos ajustes para añadir aún más áreas transitables.

Aunque se basa en la misma fórmula de último escuadrón en pie de los modos tradicionales de Warzone, Black Ops Royale sigue teniendo sus propias mecánicas de juego únicas que lo diferencian. Los sistemas básicos de Blackout, como las mejoras de armadura y el kit de primeros auxilios, regresan con giros inesperados, ya que ahora el kit proporciona mejoras además de curación.

A diferencia del icónico Gulag de Warzone, los jugadores derrotados podrán volver a desplegarse mediante fichas consumibles o con la visita de un compañero de equipo a una de las muchas torres de redespliegue repartidas por el mapa. Estas presentan un cuidadoso equilibrio entre riesgo y recompensa, ya que generan una cantidad significativa de ruido que revela tu ubicación a los que se encuentran cerca.

Con un sistema de rareza de armas muy detallado que cuenta con cinco niveles codificados por colores con diversos accesorios y estadísticas básicas, hay muchas actividades en Avalon que puedes completar para equiparte con buen material. Encontrar envíos sorpresa, abrir cajas fuertes cerradas con llave o eliminar drones de vigilancia itinerantes (todas ellas mecánicas claramente inspiradas en Endgame) te ofrece botines adicionales.

Las recogidas individuales tampoco se comparten con tu escuadrón, por lo que un equipo completo de jugadores tendrá que realizar múltiples actividades para garantizar que todos tengan el mejor equipamiento posible.

A mitad de la partida comienzan dos eventos de violación de la cuna, que inundan las zonas con el gas rojo tóxico de Black Ops 7 y generan oleadas de enemigos zombis. Aventurarse en ellos te da la mejor oportunidad de conseguir el equipo más raro, pero hay que esperar enemigos poderosos, por no hablar de otros escuadrones rivales.

Otras mecánicas importantes incluyen la introducción de ventajas consumibles, mejoras temporales que sustituyen al sistema habitual de ventajas permanentes y que hacen de todo, desde aumentar tus habilidades de saqueo hasta mejorar tu eficacia en el combate cuerpo a cuerpo.

Con una serie de órdenes de operador, sucesoras espirituales de las misiones de desbloqueo de personajes de Blackout, que permiten descubrir recompensas especiales, como camuflajes y planos, estoy deseando sumergirme en el juego.

El modo se lanza hoy a las 9 p. m. PT o mañana, 13 de marzo, a las 12 a. m. ET para los que estén en la costa este. Puedes jugar a Call of Duty: Warzone gratis en PC, Xbox Series X y Series S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4.

