Bethesda celebra el Fallout Day con increíbles anuncios, incluyendo una edición aniversario de Fallout 4 y una edición para Nintendo Switch 2

Se ha anunciado Fallout 4 Anniversary Edition, que incluirá las seis expansiones y más de 150 artículos del Creation Club.

En 2026 llegará una edición para Nintendo Switch 2 del juego.

Fallout 76 llegará a PS5, Xbox Series X y Xbox Series S en 2026.

¡Feliz Fallout Day! Bethesda celebra este día con increíbles anuncios, incluyendo una nueva edición aniversario de Fallout 4, Fallout 76 para consolas de última generación y mucho más.

Han pasado 10 años desde el lanzamiento de Fallout 4 y, para conmemorar este hito, el 10 de noviembre de 2025 se lanzará una nueva Anniversary Edition que recopila el juego base y los seis paquetes de expansión, además de más de 150 artículos del Creation Club.

También se ha anunciado una edición para Nintendo Switch 2, que llegará en 2026.

Además de una nueva versión del juego, Creations también llegará a Fallout 4, lo que significa que habrá más contenido descargable para el juego, gracias a un nuevo menú Creations que se añadirá a las versiones para consola y PC.

(Image credit: Bethesda)

La próxima gran expansión de Fallout 76, Burning Springs, se lanzará en diciembre, y Bethesda ha compartido un nuevo tráiler en el que se detalla el contenido protagonizado por el actor Walton Goggins, el Ghoul de Fallout de Amazon Prime.

La expansión también incluirá algunos guiños a Fallout: New Vegas, ya que el juego celebra su 15.º aniversario, que los jugadores podrán descubrir a lo largo del páramo.

Aunque actualmente los jugadores pueden disfrutar de Fallout 76 en PC, PlayStation 4 y Xbox One, o en PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S gracias a la retrocompatibilidad, Bethesda también ha anunciado que en 2026 se lanzará una versión nativa del juego para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de algunas actualizaciones de Fallout Shelter, Bethesda también lanzará un paquete del 15.º aniversario de Fallout: New Vegas, que incluye una copia física de la Ultimate Edition para PC, una estatua de Victor, un pin de Vault Boy, tarjetas de evaluación y unos parches muy chidos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.