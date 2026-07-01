Assassin’s Creed Black Flag Resynced recibirá una mejora completa para PS5 Pro, y todos los modos gráficos se beneficiarán de ella

Assassin's Creed Black Flag Resynced contará con tres modos gráficos en PS5 y PS5 Pro

Los modos "Rendimiento", "Fidelidad" y "Equilibrado" funcionarán a 60 FPS, 30 FPS y 40 FPS, respectivamente

La PS5 Pro ofrecerá trazado de rayos ampliado gracias a PSSR 2.0

Ubisoft ha revelado las características de PlayStation para Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que contará con tres modos gráficos tanto para PS5 como para PS5 Pro.

Según se detalla en una nueva publicación del blog de PlayStation, Black Flag Resynced —que fue reconstruido desde cero y se describe como «una experiencia diseñada a la medida del hardware moderno de PlayStation»— ofrecerá opciones de rendimiento a 60 FPS, compatibilidad con HDR, Dolby Atmos y retroalimentación háptica del DualSense.

En PS5 y PS5 Pro, el juego contará con los modos Rendimiento, Fidelidad y Equilibrado, que se ejecutarán a 60 FPS, 30 FPS y 40 FPS, respectivamente, con una resolución escalada a 2160p.

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El juego también utilizará la tecnología mejorada de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) de la PS5 Pro, lo que mejorará la calidad de la imagen y la reconstrucción, reducirá la diferencia visual entre los modos de rendimiento y fidelidad, y ofrecerá un «soporte ampliado para el trazado de rayos», que incluye tanto la iluminación global con trazado de rayos como los reflejos especulares con trazado de rayos

«Esto permite una mayor riqueza en la iluminación y la calidad de los reflejos, al tiempo que se mantienen objetivos de mayor rendimiento en los modos de Rendimiento, Equilibrado y Fidelidad», afirmó Ubisoft.

Los modos de Fidelidad y Equilibrado en la PS5 también ofrecerán trazado de rayos ampliado, pero este será «estándar» en el modo de Rendimiento.

(Image credit: Ubisoft)

El desarrollador también ha ampliado la tecnología de cabello basada en hebras en la PS5 Pro, y estará disponible para Edward Kenway en todos los modos. En el modo Fidelity, los personajes de la multitud que se encuentren cerca también se beneficiarán de la tecnología de hebras durante el juego, mientras que las secuencias cinemáticas utilizan cabello basado en hebras para todos los personajes, independientemente del modo.

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«En lugar de depender únicamente de las tarjetas de cabello tradicionales, el motor puede simular y renderizar mechones individuales para lograr un movimiento más natural y una mejor respuesta al viento. Todo esto nos permite obtener un renderizado de cabello muy realista para nuestros personajes», explicó Ubisoft.

Gracias al motor Anvil mejorado de Ubisoft, Black Flag Resynced también simula el clima en tiempo real a través de Atmos, el marco de simulación climática sistémica, que simula continuamente variables como la temperatura, la humedad, el viento y la densidad del vapor, en lugar de tratar el clima como un efecto aislado.

«Estos sistemas evolucionan con el tiempo y se influyen mutuamente, produciendo un clima más coherente y dinámico», explicó el estudio, y agregó que la misma simulación se extiende a la jugabilidad y a la interacción con el entorno.

El sistema acuático del juego también se ha modernizado mediante una nueva técnica de teselación, la generación volumétrica de espuma y burbujas dinámicas, lo que permite que el mar responda de manera más natural a las condiciones del viento, el clima y el movimiento de los barcos.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se lanzará el 9 de julio de 2026 para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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