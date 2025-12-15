¡Aprovecha la preventa del nuevo DualSense Genshin Impact, edición limitada!

¡La espera terminó! La preventa del nuevo DualSense Genshin Impact, edición limitada ya está disponible en México.

Recordemos que se trata de una pieza exclusiva inspirada en el universo de Genshin Impact, diseñada para acompañar a los viajeros de Teyvat mientras exploran nuevos horizontes.

Este control especial fusiona el diseño icónico del DualSense con una estética inspirada en el mundo de Genshin Impact: una paleta etérea en blanco, dorado y verde adornada con glifos arcanos y los emblemas de los gemelos viajeros Aether y Lumine, junto con su inseparable guía Paimon.

Cada detalle fue cuidadosamente pensado para reflejar la magia, la aventura y la rica narrativa que han acompañado a millones de jugadores alrededor del mundo.

La creación de esta edición especial fue posible gracias a la colaboración entre los equipos de Sony Interactive Entertainment y HoYoverse.

“En HoYoverse estamos muy emocionados de presentar esta edición limitada del control inalámbrico DualSense inspirada en Genshin Impact”, señaló Wenyi Jin, presidenta de Publicaciones y Operaciones Globales en HoYoverse. “Incorporamos detalles icónicos de los gemelos viajeros y Paimon para celebrar años de aventura y conexión con nuestra comunidad. Esperamos que los jugadores disfruten esta nueva forma de acompañar su viaje por Teyvat y continúen ampliando su historia dentro del juego.”

Este DualSense edición limitada no solo destaca por su diseño único, sino también por mantener todas las características tecnológicas que distinguen a la consola PS5: retroalimentación háptica inmersiva, gatillos adaptativos, compatibilidad con impresionantes gráficos 4K y tiempos de carga ultrarrápidos, ofreciendo una experiencia de juego envolvente para los fans del título.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: PlayStation)

La preventa ya está abierta, y puedes asegurar tu unidad en tu tienda favorita. Este lanzamiento, altamente anticipado por la comunidad, estará disponible en febrero de 2026, con fechas específicas que pueden variar según el país o la región.